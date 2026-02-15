Від нічного Києва до передової: історія подружжя, яке разом боронить Україну

Історія Олександра та Вікторії, воїнів 210-го окремого штурмового полку, — це приклад того, як спільні цінності та війна перетворюють романтичне захоплення на непохитну життєву опору.

Пара разом уже вісім років, проте останні чотири роки їхні стосунки проходять найсуворіше випробування — через військову службу та постійну небезпеку.

Їхня спільна дорога почалася ще в мирному Києві з випадкової нічної зустрічі на вулиці Саксаганського, де Олександр наважився підійти до дівчини, яка захоплено фотографувала архітектуру міста.

Тоді двогодинна прогулянка та розмови про плани на майбутнє заклали фундамент почуття, яке 24 лютого 2022 року привело обох до порогу територіальної оборони.

Від нічного Києва до передової: як війна зміцнила союз з 210-го полку

Шлях до війська для Вікторії був непростим: через величезні черги та стереотипи їй спочатку відмовляли в оформленні. Проте жінка виявила неабияку наполегливість, використавши як аргумент законодавчу норму про військовозобов’язаних бухгалтерів, і врешті-решт домоглася свого.

Олександр одразу став корисним у напрямку автотехніки, згодом очоливши профільну службу полку. Вікторія ж розпочала свій шлях в армії з посади бухгалтера, але за пів року перевелася в бойові медикині:

Два з половиною року я була бойовим медиком, а зараз я офіцер групи логістики. Займаюся забезпеченням хлопців.

Специфіка служби в одному підрозділі не гарантує частих зустрічей. Подружжя зізнається, що бачити кохану людину в найгарячіших точках фронту — це одночасно і велика радість, і величезний стрес, адже навколишні умови не дозволяють повноцінно насолодитися присутністю одне одного.

Це жахливо. Це реально жахливо… Коли ми бачилися, ми бачилися там, де гаряче. Оце складно.

Протягом тривалих періодів розлуки їх тримають лише телефонні розмови, де Вікторія виступає головною підтримкою та натхненням для чоловіка. Попри війну, вони не відмовилися від своєї давньої пристрасті — подорожей.

Під час першої ж відпустки у 2023 році пара піднялася на Говерлу, а за п’ять днів встигла об’їхати сімнадцять областей України, доводячи, що жага до життя та нових вражень сильніша за втому від бойових буднів.

Сьогодні Олександр та Вікторія мріють про спільну перемогу, яка дозволить усім близьким нарешті зустрітися живими. Їхня найбільша спільна мета після закінчення війни — придбати будинок на колесах і вирушити у велику подорож, почавши з рідної України, яку вони відкрили для себе заново через призму боротьби за її незалежність.

Служба в лавах Сил оборони не лише зміцнила їхній союз, а й відкрила нові грані особистості кожного, перетворивши звичайну київську пару на професійних воїнів, об’єднаних спільною мрією про мирне майбутнє.

