Займався спортом через 12 днів після поранення! Як ветеран допомагає іншим відновити здоров’я

Він втратив на війні ногу, а тепер тренує інших ветеранів та кадрових військових з ампутаціями, пораненнями та контузіями, бо саме спорт допоміг йому повернутися до життя.
Харків’янин Михайло Тарасенко із цивільними тренерами створили в місті спільноту адаптивного спорту. І те, що виробляють на їхніх заняттях бійці після тяжких поранень, не завжди під силу людям здоровим.
Як ветерани у Харкові відновлюють здоров’я
У Михайла висока ампутація ноги. Втім, попри це, він страхує Володимира з ампутацією руки. Ветеран брав участь в Іграх Нескорених. Після повернення пройшов навчання і став адаптивним тренером.
— В першу чергу ці тренування потрібні для функціональності в повсякденному житті.
Він пояснює, що для кожного типу поранень потрібно підбирати свої вправи. Наприклад, для військових з травмами хребта важливо підіймати вагу з підлоги з правильною технікою.
Щодо ампутації ніг, тут Михайло наводить свій особистий приклад. Він постійно тренує руки, аби мати можливість виплутатися з різних ситуацій.
— Зараз я, наприклад, вийшов на двір, там слизько, я послизнувся на протезі, або він в мене склався, і щоб я міг нормально себе спіймати на руки, я постійно роблю цю вправу.
Він почав тренуватися вже через 12 днів після поранення. Саме це, за його словами, його і витягло. Тому зараз і розвиває цей проєкт для інших. Від дня поранення під Роботиним до протезування минуло лише два місяці. Протез ще був не готовий, а він уже знайшов у Львові тренажерку і займався з двома млинцями по 25 кг.
Тренують разом із Ганною. Вона професійна тренерка, закінчує академію фізкультури й паралельно вступила до медичного вишу на фізичну терапевтку. Каже, що їй зовсім неважко працювати з ветеранами.
— Я дружина чинного військового і мені з ними зараз спілкуватися вже, напевно, більш комфортно.
Їхні підопічні нині — це і чинні військовослужбовці, як-от Михайло, і ветерани після полону, ампутації, контузії й важких травм.
Цю залу для занять їм безкоштовно надає одна з мереж харківських спортклубів. Періодично вони влаштовують відкриті тренування, де ще й збирають донати.
— Дуже багато людей, як би це погано не звучало, починають вживати алкогольні напої. Але не треба забувати, що ти насамперед ветеран, колишній військовослужбовець, обличчя Збройних сил України. Тому я тішуся, що багато людей долучаються до спорту, тим паче в Харкові, — говорить ветеран Володимир, який теж відвідує заняття.
Ветерани теж хочуть відпочивати за кордоном. Втім, організаційні труднощі часто стають на заваді. На прикладі військового з ампутацією ми розповіли, як поїхати у відпустку в іншу країну.
Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!