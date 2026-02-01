Займався спортом через 12 днів після поранення! Як ветеран допомагає іншим відновити здоров’я

Він втратив на війні ногу, а тепер тренує інших ветеранів та кадрових військових з ампутаціями, пораненнями та контузіями, бо саме спорт допоміг йому повернутися до життя.

Харків’янин Михайло Тарасенко із цивільними тренерами створили в місті спільноту адаптивного спорту. І те, що виробляють на їхніх заняттях бійці після тяжких поранень, не завжди під силу людям здоровим.

Як ветерани у Харкові відновлюють здоров’я

У Михайла висока ампутація ноги. Втім, попри це, він страхує Володимира з ампутацією руки. Ветеран брав участь в Іграх Нескорених. Після повернення пройшов навчання і став адаптивним тренером.

— В першу чергу ці тренування потрібні для функціональності в повсякденному житті.

Він пояснює, що для кожного типу поранень потрібно підбирати свої вправи. Наприклад, для військових з травмами хребта важливо підіймати вагу з підлоги з правильною технікою.

Щодо ампутації ніг, тут Михайло наводить свій особистий приклад. Він постійно тренує руки, аби мати можливість виплутатися з різних ситуацій.

— Зараз я, наприклад, вийшов на двір, там слизько, я послизнувся на протезі, або він в мене склався, і щоб я міг нормально себе спіймати на руки, я постійно роблю цю вправу.

Він почав тренуватися вже через 12 днів після поранення. Саме це, за його словами, його і витягло. Тому зараз і розвиває цей проєкт для інших. Від дня поранення під Роботиним до протезування минуло лише два місяці. Протез ще був не готовий, а він уже знайшов у Львові тренажерку і займався з двома млинцями по 25 кг.

Читати на тему Запускають стріли зубами! Як бійці опановують лук після ампутацій Як стрілянина із лука стає для ветеранів можливістю відновлення?

Тренують разом із Ганною. Вона професійна тренерка, закінчує академію фізкультури й паралельно вступила до медичного вишу на фізичну терапевтку. Каже, що їй зовсім неважко працювати з ветеранами.

— Я дружина чинного військового і мені з ними зараз спілкуватися вже, напевно, більш комфортно.

Їхні підопічні нині — це і чинні військовослужбовці, як-от Михайло, і ветерани після полону, ампутації, контузії й важких травм.

Цю залу для занять їм безкоштовно надає одна з мереж харківських спортклубів. Періодично вони влаштовують відкриті тренування, де ще й збирають донати.

— Дуже багато людей, як би це погано не звучало, починають вживати алкогольні напої. Але не треба забувати, що ти насамперед ветеран, колишній військовослужбовець, обличчя Збройних сил України. Тому я тішуся, що багато людей долучаються до спорту, тим паче в Харкові, — говорить ветеран Володимир, який теж відвідує заняття.

Ветерани теж хочуть відпочивати за кордоном. Втім, організаційні труднощі часто стають на заваді. На прикладі військового з ампутацією ми розповіли, як поїхати у відпустку в іншу країну.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!