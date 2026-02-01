Відео Люди

Займався спортом через 12 днів після поранення! Як ветеран допомагає іншим відновити здоров’я

Марія Малєвська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 01 Лютого 2026, 09:00 3 хв.

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь