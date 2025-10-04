Запускають стріли зубами! Як бійці опановують лук після ампутацій

Український ветеран Віктор Лядущенко представляє Україну на Паралімпійському чемпіонаті світу зі стрільби з лука. Про цей вид спорту він дізнався вже за рік після поранення й ампутації.

За півтора року занять йому вдалося досягти величезних успіхів. Стрільба з лука — один із напрямків реабілітації Харківського військового шпиталю. Медики кажуть, це дуже ефективна методика відновлення поранених.

Зараз Віктор вже вирушив до Південної Кореї. А як військовий та інші ветерани почали свій шлях в цьому спорті, читай далі.

Стрільба з лука як шлях до відновлення: історія ветеранів

Віктор дістав поранення влітку 2022 року під Святогірськом. Тоді потрапив під мінометний обстріл. Нині працює в ТЦК. У нього висока ампутація вище коліна. За пару тижнів до чемпіонату світу 28-річний ветеран став татом.

— Дуже сильно розслабляє, концентрує саме на стрільбі, забуваєш про погані випадки у своєму житті.

На жаль, на змаганнях також будуть присутні росіяни. Віктор сподівається, що серед них не буде колишніх військовий.

Українська команда має назву Сталеві Фенікси. Тренуються на кількох відкритих локаціях у Харкові, але на зиму шукають невелике крите приміщення з доступом для людей на кріслах колісних, протезах та милицях.

— Дуже багато хлопців стріляють зубами, або одною рукою допомагаємо розтягувати лук. На протезах теж приходять, на кріслах, милицях, одній нозі. Дуже багато сильних хлопців і дівчат, — каже тренер Артем.

Олексієві 29, він служив мінометником. Важкі поранення дістав на півдні Донеччини.

— Нашу позицію накрили мінометом, прилетів у бліндаж. Три дні був у комі, а потім у Дніпрі прокинувся. Відсутність пальців, пробита нога, трахея та голова.

15-річна Зоряна має важку хворобу хребта, через яку не може ходити. Випадково, побачивши, як тренуються військові, вони з мамою попросилися доєднатися.

— Ми якось зустріли групу чоловіків: сильних, мужніх, з протезами, милицями й луками. Я питаю: “Чи можна до вас долучитися? В мене є дівчинка, спортсменка”. Вони дали спробувати, бачать, що справді має потенціал, — розповідає мама Марія.

За рік існування цієї команди через реабілітацію стрільбою із лука пройшли вже близько тисячі поранених. Лікар-невролог Харківського шпиталю й очільник команди реабілітологів Іван Дарій страшенно радіє результатам своїх пацієнтів.

Він каже, що стрільба з лука це не лише психоемоційне розвантаження, а і швидше відновлення тіла та когнітивне.

— Якщо на початку ми займалися лише з чинними військовослужбовцями, то зараз на реабілітаційну стрільбу приходять як ветерани, так і їхні члени їхньої родини. Це і дружини, і діти.

Лікар додає, що це створює ще один з компонентів фундаменту для військовослужбовців та ветеранів, тому що родина — це один з найпотужніших фундаментів в психоемоційному відновленні та реінтеграції у суспільстві.

