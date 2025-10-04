Запускают стрелы зубами! Как бойцы овладевают луком после ампутаций

Украинский ветеран Виктор Лядущенко представляет Украину на Паралимпийском чемпионате мира по стрельбе из лука. Об этом виде спорта он узнал уже через год после ранения и ампутации.

За полтора года занятий ему удалось добиться огромных успехов. Стрельба из лука — одно из направлений реабилитации Харьковского военного госпиталя. Медики говорят, это очень эффективная методика восстановления раненых.

Сейчас Виктор уже отправился в Южную Корею. А как военный и другие ветераны начали свой путь в этом спорте, читай дальше.

Стрельба из лука как путь к восстановлению: история ветеранов

Виктор получил ранение летом 2022 года под Святогорском. Тогда попал под минометный обстрел. В настоящее время работает в ТЦК. У него высокая ампутация выше колена. За пару недель до чемпионата мира 28-летний ветеран стал папой.

— Очень сильно расслабляет, концентрирует именно на стрельбе, забываешь о плохих случаях в своей жизни.

К сожалению, на соревнованиях тоже будут присутствовать россияне. Виктор надеется, что среди них не будет бывших военных.

Украинская команда называется Стальные Фениксы. Тренируются на нескольких открытых локациях в Харькове, но на зиму ищут небольшое крытое помещение с доступом для людей на колесных креслах, протезах и костылях.

— Очень многие ребята стреляют зубами, или одной рукой помогаем растягивать лук. На протезах тоже приходят, на креслах, костылях, одной ноге. Очень много сильных ребят и девушек, — говорит тренер Артем.

Алексею 29, он служил минометчиком. Тяжелые ранения получил на юге Донецкой области.

— Нашу позицию накрыли минометом, прилетел в блиндаж. Три дня был в коме, а затем в Днепре очнулся. Отсутствие пальцев, пробитая нога, трахея и голова.

15-летняя Зоряна имеет тяжелую болезнь позвоночника, из-за которой не может ходить. Случайно увидев, как тренируются военные, они с мамой попросились присоединиться.

— Мы однажды встретили группу мужчин: сильных, мужественных, с протезами, костылями и луками. Я спрашиваю: “Можно ли к вам присоединиться? У меня есть девочка, спортсменка”. Они дали попробовать, видят, что действительно потенциал, — рассказывает мама Мария.

За год существования этой команды через реабилитацию стрельбой из лука прошли уже около тысячи раненых. Врач-невролог Харьковского госпиталя и руководитель команды реабилитологов Иван Дарий сильно радуется результатам своих пациентов.

Он говорит, что стрельба из лука — это не только психоэмоциональная разгрузка, но и более быстрое восстановление тела.

— Если в начале мы занимались только действующими военнослужащими, то сейчас на реабилитационную стрельбу приходят как ветераны, так и их члены их семьи. Это и супруги, и дети.

Врач добавляет, что это создает еще один из компонентов фундамента для военнослужащих и ветеранов, потому что семья — один из самых мощных фундаментов в психоэмоциональном обновлении и реинтеграции в обществе.

