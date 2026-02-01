Занимался спортом спустя 12 дней после ранения! Как ветеран помогает другим восстановить здоровье

Он потерял на войне ногу, а теперь тренирует других ветеранов и кадровых военных с ампутациями, ранениями и контузиями, потому что именно спорт помог ему вернуться к жизни.

Харьковчанин Михаил Тарасенко с гражданскими тренерами создал в городе сообщество адаптивного спорта. И то, что делают на их занятиях бойцы после тяжелых ранений, не всегда по силам людям здоровым.

Как ветераны в Харькове восстанавливают здоровье

У Михаила высокая ампутация ноги. Впрочем, несмотря на это, он страхует Владимира с ампутацией руки. Ветеран участвовал в Играх Непокоренных. После возвращения прошел обучение и стал адаптивным тренером.

— В первую очередь, эти тренировки нужны для функциональности в повседневной жизни.

Он объясняет, что для каждого типа ран нужно подбирать свои упражнения. К примеру, для военных с травмами позвоночника важно поднимать вес с пола с правильной техникой.

Относительно ампутации ног здесь Михаил приводит свой личный пример. Он постоянно тренирует руки, чтобы иметь возможность выпутаться из разных ситуаций.

– Сейчас я, например, вышел во двор, там скользко, я поскользнулся на протезе, или он у меня сложился. И чтобы я мог нормально себя поймать на руки, я постоянно делаю это упражнение.

Он начал тренироваться уже через 12 дней после ранения. Именно это, по его словам, его и спасло. Потому сейчас и развивает этот проект для других. Со дня ранения под Роботиным до протезирования прошло всего два месяца. Протез еще не был готов, а он уже нашел во Львове тренажерку и занимался с двумя блинами по 25 кг.

Тренируют вместе с Анной. Она профессиональный тренер, заканчивает академию физкультуры и параллельно поступила в медицинский вуз на физического терапевта. Говорит, что ей совсем несложно работать с ветеранами.

— Я жена действующего военного и мне с ними сейчас общаться уже, пожалуй, более комфортно.

Их подопечные сейчас — это и действующие военнослужащие, например Михаил, и ветераны после плена, ампутации, контузии и тяжелых травм.

Этот зал для занятий им бесплатно предоставляет одна из сетей харьковских спортклубов. Периодически они устраивают открытые тренировки, где еще и собирают донаты.

— Очень многие, как бы это плохо ни звучало, начинают употреблять алкогольные напитки. Но не надо забывать, что ты, прежде всего, ветеран, бывший военнослужащий, лицо Вооруженных сил Украины. Поэтому я радуюсь, что многие приобщаются к спорту, тем более в Харькове, — говорит ветеран Владимир, который тоже посещает занятия.

