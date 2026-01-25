Відпустка без обмежень: як людині з інвалідністю відпочити за кордоном — приклад ветерана

Для людей з інвалідністю подорожі досі залишаються викликом — навіть у країнах із розвиненою туристичною інфраструктурою. У випадку ж українців цей виклик помножується на складну логістику. Чи зручно добиратись до турецьких курортів та чи існує там інклюзивний відпочинок — розбирався на власному досвіді ветеран війни з трьома ампутованими кінцівками Денис Кривенко.

Денис Кривенко працює фахівцем із соціальної реінтеграції в Superhumans Center і веде активний спосіб життя. У повсякденному житті він пересувається на кріслі колісному або за допомогою протезів. На власному досвіді він демонструє іншим ветеранам, що після поранення та ампутацій життя може і повинно бути повноцінним. Включно з мандрівками за кордон.

Трансфер. Дорога до аеропорту

Раніше для поїздок за кордон Денис користувався загальним трансфером до аеропорту — автобусом. Однак цього разу група (Денис подорожував в супроводі турагентки Катерини та колеги Валентини) обрала індивідуальний трансфер, і це рішення суттєво вплинуло на комфорт поїздки. Їхали до аеропорту Кишинева.

Серед ключових плюсів:

міцні поручні в салоні;

достатньо простору, щоб зручно сидіти або лягти;

часті зупинки за запитом;

гнучкість у виборі заправок;

швидше проходження кордону, ніж у випадку великого автобуса.

“При бронюванні трансферу дуже важливо одразу прописувати, яка саме інвалідність у пасажира і яка допомога може знадобитися. Це знімає багато питань ще до поїздки”, – пояснює Денис.

Крісло колісне перевозили в багажнику, але на прохання його діставали під час зупинок, щоб було зручно дістатися до вбиральні.

Втім, на пункті пропуску Могилів-Подільський виявився серйозний недолік: відсутність вбиралень для людей з інвалідністю. А звичайні туалети зі сходинками і не мають пологого доступу.

Аеропорт Кишинева

Найбільша проблема аеропорту Кишинева — шлях від зупинки транспорту до входу. Він проходить під нахилом, має нерівне покриття, а пішохідний перехід через бордюр не обладнаний пологим з’їздом.

Щоб уникнути цього, Денис радить:

Краще одразу заїжджати в місто і вже звідти брати таксі — тоді вас підвезуть просто до входу в аеропорт.

Водночас всередині аеропорту є низка важливих плюсів:

спеціальний підйомник до літака;

можливість пройти гейт без черги;

супровід від авіакомпанії або аеропорту (за попереднім замовленням);

спеціально позначені місця для людей з інвалідністю біля гейтів.

“Ми користувалися супроводом авіакомпанії — нас забрали від стійки реєстрації й провели до самого гейту. Крісло можна брати із собою до входу в літак, там його забирають у багаж”, — розповідає Денис.

Турецькі готелі

У межах поїздки Денис протестував 10 п’ятизіркових готелів із системою all inclusive. Загалом Туреччина справила позитивне враження — країна значно краще підготовлена до прийому туристів з інвалідністю, ніж, до прикладу, Єгипет.

Серед сильних сторін:

доступні номери з поручнями у ванній і достатнім простором для маневрів на кріслі колісному;

спеціальні вбиральні не лише в номерах, а й у ресторанах, лобі та на території;

комфортна для людей на кріслі колісному висота шведської лінії;

окремі місця в ресторанах;

рівнинні території готелів — найбільш зручні;

спеціальні зони на пляжі та лежаки для заходу в море;

доріжки до пірсів;

у кількох готелях — механізми для спуску людей з інвалідністю в басейн;

уважний і привітний персонал, готовий прийти на допомогу.

Втім, без недоліків не обійшлося. Найпоширеніша проблема — пляжні пандуси без поручнів, через що людині на кріслі колісному складно спускатися самостійно.

Також трапляються:

бордюри без пологого з’їзду;

пандуси з надто крутим кутом нахилу;

ненадійно закріплені поручні у вбиральнях.

Варто зазначити, що готелі дуже швидко реагують на зауваження. Ми одразу телефонували адміністраторам — і багато речей виправляли буквально протягом дня, — каже Денис.

Окремим фактором дискомфорту він називає велику кількість російських туристів у деяких готелях. Загалом українці часто звертаються до турагенцій з запитом на відпочинок “без русні”, тому цей фактор іноді відіграє вирішальну роль.

Подорожі як частина відновлення

Для Дениса Кривенка це не перший досвід подорожі за кордон. Раніше ветеран взяв участь у першій інспекції готелів Єгипту в рамках соціального проєкту “Відпочинок з нуля”, який заснувала Наталія Якименко, директорка туристичної агенції “Полечу, куди хочу!”.

Після відвідування готелям надавали рекомендації стосовно покращення умов відпочинку для людей з інвалідністю і в більшості випадків ці поради керівництво курортів брало до уваги. Туреччина стала другим напрямком дослідження безбар’єрності проєкту.

Наталія Якименко розповідає: “Після першої поїздки Дениса до Єгипту ми побачили дуже сильний ефект — кількість звернень від людей з інвалідністю зросла майже вдвічі. Люди почали вірити, що подорожі можливі. Мета “Відпочинку з нуля” – показати це на реальних прикладах і водночас дати готелям та аеропортам чесний, практичний фідбек. Для другої поїздки обрали саме Туреччину, адже це один з найпопулярніших серед українців напрямок літнього відпочинку. Мали пересвідчитись, що всім туристам там буде однаково комфортно”.

За її словами, проєкт довгостроковий: в планах поступово перевірити на безбар’єрність популярні курорти Європи, зокрема, Іспанію та Грецію.

Для українських ветеранів та людей з інвалідністю подорожі стають інструментом соціальної реінтеграції, психологічного відновлення та повернення до активного життя. Досвід Дениса Кривенка показує: навіть за складних умов логістики подорожі можливі — якщо до них готуватися, говорити про проблеми вголос і вимагати змін.

І саме з таких практичних тестів починається справжня безбар’єрність — не на папері, а в реальному житті.

А тим часом Україна теж допомагає ставати мобільнішими. Ми розповідали про перший інклюзивний вагон для пасажирів з інвалідністю.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!