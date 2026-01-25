Стиль життя Подорожі та натхнення
Ексклюзив

Відпустка без обмежень: як людині з інвалідністю відпочити за кордоном — приклад ветерана

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 25 Січня 2026, 09:00 5 хв.
відпочинок для людей з інвалідністю

