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Де купатися в Карпатах: найкращі озера та водойми

Юлія Хоменко, редакторка сайту 27 Червня 2026, 09:00 6 хв.
Фото Pexels

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