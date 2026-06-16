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Скільки летить Орешник до Києва: експерт розповів про реальний час польоту з Капустиного Яру

Ольга Петухова, редакторка сайту 16 Червня 2026, 14:30 3 хв.
Скільки летить орєшнік до києва
Фото Pexels

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