Скільки летить Орешник до Києва: експерт розповів про реальний час польоту з Капустиного Яру

Для Кремля Орєшнік став черговою страшилкою для пропаганди та інструментом геополітичного шантажу. Російська влада та медіа піднесли цю ракету як “аналоговнєтну” суперзброю, якою вони щиро гордяться і намагаються залякати світ.

Та чи так це насправді? Вікна поспілкувалися з військовим експертом Defence Express, військовослужбовцем 413-го полку СБС “Рейд” Іваном Киричевським, щоб дізнатися про конструктивні особливості та бойову частину російської ракети Орєшнік, а також скільки часу летить Орєшнік з Капустиного Яру до Києва.

Скільки летить Орєшнік до Києва

Головний міф, який розвінчує експерт — це миттєвий підліт ракети до українських міст, зокрема Києва. Розрахунки умовного підльоту “за дві хвилини” є грубою помилкою, оскільки не враховують фізику балістичної траєкторії.

Варто враховувати траєкторію її польоту, каже Іван Киричеський. Ця ракета не здатна летіти по прямій лінії. Експерт пояснює: “ракета летить по дугообразній траєкторії з заходом у верхні шари атмосфери, навіть в космос, описуючи дугу”. Для виходу в космос ракеті обов’язково потрібен час на розгін.

Заявлена швидкість ракети становить до восьми махів. Це до восьми тисяч кілометрів на годину, але цей рух так само відбувається виключно по дузі.

З урахуванням дугоподібної траєкторії та потреби в розгоні, реальний час підльоту до України є значно більшим, ніж вважає суспільство. Експерт стверджує:

З Капустіного Яру або іншої пускової точки, до будь-якої точки України, Орєшнік летить 10-15 хвилин, тому що ракета описує дугу.

Навіть якщо пускову установку підвезуть ближче, фактор дуги та розгону все одно нівелює очікування миттєвого удару.

Оціночна максимальна дальність польоту Орєшніка становить 5500 кілометрів, проте спроможність ракети стабільно витримувати ці характеристики залишається під великим питанням.

Читати на тему Скільки ракет Орєшнік має РФ на озброєнні та яка вартість ракети Чи несе ракета реальну загрозу, чи всього лиш залякування населення?

Ракета Орєшнік: чому іміджева зброя росіян виявилася невдалою

На думку експерта, Орєшнік має вкрай специфічну та нетипову для балістичної ракети середньої дальності конструкцію.

Іван Киричевський каже: На відміну від Китаю чи Ірану, які ставлять на ракети такого класу потужну моноблочну частину на 1–1,5 тонни, росіяни пішли своїм особливим шляхом і поставили бойову частину там, де є 36 розділяючихся блоків, кожен з яких максимум 50 кілограмів.

Конструкція бойових блоків є невдалою через малі габарити. Експерт наголошує: «…росіяни настільки дивно сконструювали ці бойові блоки, що туди вибухівка не влізе. Там занадто мала болванка, щоб в неї помістити адекватний боєзаряд”.

Як наслідок, вони можуть стріляти просто порожніми болванками, а реальний руйнівний ефект виявляється мінімальним. Навіть шахед ефективніший за Орєшнік.

Загалом Орєшнік, акцентує Іван Киричевський, створювали під ядерну зброю, де промах на кілометри не має значення, тому звичайні запрограмовані цілі точно він вражати не може.

Скільки саме є на озброєнні РФ ракет Орєшнік нині, сказати важко. Оціночно є до десятка одиниць, з урахуванням того, що чотири одиниці вже відстріляли (по Дніпру, Львову, Білій Церкві та одна впала на Донбасі).

Адекватної оцінки вартості ракети теж поки немає, а розрахунки медіа експерт вважає такими, що опираються на неіснуючі дані.

Читай також, що відомо про Іскандер — характеристики та ціна ракет, які Нищили Грузію, Сирію, а тепер і Україну.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!