Нищили Грузію, Сирію, а тепер і Україну: що відомо про ракети Іскандер — характеристики та ціна

Війна змушує нас щодня дізнаватись нове, хочемо ми цього чи ні. Щоб зберегти своє життя, необхідно знати, якою зброєю нас обстрілюють росіяни та як від неї вберегтися. Сьогодні ми розповімо про ракети Іскандер, їхні характеристики, як працює ракета та про вартість ракети Іскандер.

Що таке Іскандер

Іскандер — оперативно-тактичний ракетний комплекс, який був розроблений у Москві. Є на озброєнні армії РФ та виготовляється нині. Станом на 2020 рік було відомо про 140 одиниць комплексів. Такі ж ракетні комплекси мають Білорусь, Вірменія та Алжир.

Основне призначення ракетного комплексу Іскандер — знищення систем ППО та ПРО, а також об’єктів, які вони захищають. Ракетні комплекси Іскандер мають модифікації: Іскандер-М, Іскандер-К, Іскандер-Е.

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Самі ж виробники зазначають, що Іскандер може бути засобом доставки тактичної ядерної зброї. Іскандер може бити по об’єктах інфраструктури, системах ППО та ПРО, накопиченню військ та техніки, по артилерії та кораблях.

Росіяни застосовували ракетні комплекси Іскандер під час бомбардувань Грузії, Сирії, під час війн в Нагірному Карабаху, а також у війні Росії проти України.

Характеристики балістичної ракети Іскандер

Дальність ракети Іскандер: 50–500 км.

Швидкість балістичної ракети Іскандер: 2100 м/с.

Стартова вага ракети: 3800 кг.

Маса бойової частини: 480 кг.

Довжина: 7,3 м.

Діаметр: 920 мм.

Інтервал між запусками: 1 хвилина.

Термін експлуатації: десять років, три роки в польових умовах.

Ракети Іскандер мають спеціальну ядерну бойову частину потужністю до 50 кілотонн.

Вартість ракети Іскандер

Приблизна вартість ракети Іскандер — $3 млн. Лише на ракети типу Іскандер Росія витратила понад $2 млрд, завдаючи бомбардувань Україні.

Відомо про розташування ракетних комплексів на території Росії в Калінінградській області. Там з 2016-го року на бойовому чергуванні перебувають Іскандери-М.

За підрахунками міністра оборони України Олексія Резнікова, до 24 лютого 2022 року в Росії було 900 балістичних ракет типу Іскандер, з яких станом на січень 2023 року залишилося 144. За минулий рік росіянам вдалося виготовити 56 ракет Іскандер.

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