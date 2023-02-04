Нищили Грузію, Сирію, а тепер і Україну: що відомо про ракети Іскандер — характеристики та ціна

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Анастасія Грубрина, редакторка сайту 04 Лютого 2023, 14:00
Ракети Іскандер: характеристики балістичної ракети Іскандер

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