Ракети С-300: характеристики, класифікація та де їх використовують росіяни

Росія нещадно б’є по українських житлових будинках та об’єктах критичної інфраструктури. Ворог не шкодує дорогих ракетних установок для ураження мирних областей України, а серед них — швидкі, точні та дуже небезпечні ракети. Сьогодні ми розповімо про ракети типу С-300 та їхні характеристики.
Вчорашній ракетний удар по території Польщі неабияк схвилював західний світ: надвечір новинні стрічки заполонили заяви та звернення очільників Польщі та наших друзів з інших країн. За різними думками експертів відомо, що влучила у прикордонну з Україною польську область саме ракета типу С-300. Але офіційного підтвердження цього досі не немає.
С-300 не є новітньою зброєю. Її виробництво почалося ще у 1975 році в СРСР. Перші серійні випуски стартували уже у 1979 році.
Важливими якостями всіх комплексів сімейства С-300 є:
Тобто такі ракети можуть працювати, зокрема, із впровадженням інших комплексів ППО в єдину для всіх батарею.
Ракети С-300 можуть протидіяти балістичним ракетам малого та середнього радіусу дії, цілям на низьких висотах.
Ракети С-300 можуть протидіяти балістичним ракетам малого та середнього радіусу дії, цілям на низьких висотах.
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Росіяни використовують ракети С-300 в Україні від початку вторгнення. Навіть модифікують їх та перероблюють для ураження наземних цілей. Однією з багатьох таких цілей росіяни зробили гуманітарну колону у Запорізькій області, прицільно розстрілявши людей 30 вересня.
Окрім Запоріжжя, Росія повсякчас уражає й інші міста країни: Харків, Миколаїв.
С-300 має кілька класифікацій, залежно від яких корегується і їхня дальність: від 150 до 300 км.
С-300 має кілька класифікацій, залежно від яких корегується і їхня дальність: від 150 до 300 км.
Саме так і з’являються російські вкиди про те, що Україна сама себе обстрілює.
Саме так і з’являються російські вкиди про те, що Україна сама себе обстрілює.
Примітно, що у 2012 році Росія модернізувала ці установки, а у 2013 уже поставила три такі установки на своє озброєння.
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Системи С-300 також використовують і в НАТО: вони є на озброєнні Болгарії, Словаччини та Греції. До слова, Словаччина свої ракети С-300 типу С-300ПМУ передала Україні у квітні цього року.
Але, окрім старого радянського озброєння, РФ має й сучасні, більш точні ракети. Характеристики гіперзвукової ракети Кинджал можеш дізнатися у нашому матеріалі.
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