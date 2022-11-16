Ракети С-300: характеристики, класифікація та де їх використовують росіяни

Росія нещадно б’є по українських житлових будинках та об’єктах критичної інфраструктури. Ворог не шкодує дорогих ракетних установок для ураження мирних областей України, а серед них — швидкі, точні та дуже небезпечні ракети. Сьогодні ми розповімо про ракети типу С-300 та їхні характеристики.

Вчорашній ракетний удар по території Польщі неабияк схвилював західний світ: надвечір новинні стрічки заполонили заяви та звернення очільників Польщі та наших друзів з інших країн. За різними думками експертів відомо, що влучила у прикордонну з Україною польську область саме ракета типу С-300. Але офіційного підтвердження цього досі не немає.

Що таке ракетний комплекс С-300

С-300 не є новітньою зброєю. Її виробництво почалося ще у 1975 році в СРСР. Перші серійні випуски стартували уже у 1979 році.

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Важливими якостями всіх комплексів сімейства С-300 є:

здатність працювати в різних поєднаннях всередині однієї модифікації в межах одного комплексу;

працювати між модифікаціями;

працювати через різні мобільні вищі командні пункти та вибудовувати в батареї з будь-якого складу, кількості, модифікацій, місця розташування.

Тобто такі ракети можуть працювати, зокрема, із впровадженням інших комплексів ППО в єдину для всіх батарею.

Ракети С-300 можуть протидіяти балістичним ракетам малого та середнього радіусу дії, цілям на низьких висотах.

Росіяни використовують ракети С-300 в Україні від початку вторгнення. Навіть модифікують їх та перероблюють для ураження наземних цілей. Однією з багатьох таких цілей росіяни зробили гуманітарну колону у Запорізькій області, прицільно розстрілявши людей 30 вересня.

Окрім Запоріжжя, Росія повсякчас уражає й інші міста країни: Харків, Миколаїв.

С-300: характеристики ракети

С-300 має кілька класифікацій, залежно від яких корегується і їхня дальність: від 150 до 300 км.

С-300П створена для оборони великих промислових і адмінбудівель, військових баз та інших важливих об’єктів. Примітно, що такі ракети є й на озброєнні в України, адже пострадянські озброєння такого типу є у всіх країнах – колишніх членах СРСР. Сучасні модифікації С-300 одним комплектом можуть уражати до 36 аеродинамічних або балістичних цілей, наводячи на них до 72 ракет.

Саме так і з’являються російські вкиди про те, що Україна сама себе обстрілює.

С-300В призначена для безпосередньої роботи війська: прикриття його чи, як робить РФ, ураження близьких цілей. Це перша мобільна протиракетна та протилітакова оборона з класу С-300. Головною відмінністю є можливість уразити одразу цілі двох типів: балістичного та аеродинамічного.

Примітно, що у 2012 році Росія модернізувала ці установки, а у 2013 уже поставила три такі установки на своє озброєння.

С-300Ф — це ЗРС корабельного типу далекої дії. Її дальність ураження цілі сягає до 200 км. Нові ракети використовують систему наведення через РЛС ракети та можуть перехоплювати балістичні ракети малого радіуса дії. Експортна версія називається Риф-М.

Системи С-300 також використовують і в НАТО: вони є на озброєнні Болгарії, Словаччини та Греції. До слова, Словаччина свої ракети С-300 типу С-300ПМУ передала Україні у квітні цього року.

Але, окрім старого радянського озброєння, РФ має й сучасні, більш точні ракети. Характеристики гіперзвукової ракети Кинджал можеш дізнатися у нашому матеріалі.

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