Півсотні постраждалих! Росіяни обстріляли колону цивільних автомобілів у Запоріжжі, відомо про 23 загиблі людини

Сьогодні, 30 вересня, близько сьомої години ранку росіяни атакували Запоріжжя. Обстріляли колону цивільних гуманітарних автомобілів, які стояли в черзі для виїзду з обласного центру на тимчасово окуповану територію.

Через деякий час було здійснено повторну атаку. Відомо про 23 загиблих та 28 поранених. Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Люди щодня виїжджають з обласного центру, щоб підтримати своїх родичів, передати життєво важливі ліки мирному населенню і повернутись назад.

Серед постраждалих, зокрема, мелітопольці, — написав міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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На місці зараз працюють рятувальники, медики та всі відповідні служби.

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко уточнив, що росіяни випустили по Запоріжжю 16 ракет із застосуванням ЗРК С-300.

Чотири ракетних удари завдано в район авторинку, а також по пункту зосередження автотранспорту та громадян для виїзду/в’їзду на/з тимчасово окупованої території України, — зазначив він.

Учора росіяни знову обстріляли Миколаїв, влучивши касетними снарядами в районі зупинки громадського транспорту. Читай, що відомо про вибухи в Миколаєві 29 вересня.

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