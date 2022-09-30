Масштабний обстріл Дніпра. Росіяни знищили транспортне підприємство і вбили людину

Росіяни продовжують тероризувати Дніпро. У ніч проти 30 вересня вони влаштували ще один масштабний обстріл міста.

Ракетами Іскандер знищили транспортне підприємство та понівечили житлові й цивільні об’єкти.

Одна людина загинула і п’ятеро поранені.

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Про це написав голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Ворожі ракети знищили транспортне підприємство. Під час пожежі, яку спричинив удар, згоріли 52 автобуси, ще 98 пошкоджені.

Також у місті постраждали кілька багатоповерхівок, магазин, гімназія та адміністративні будівлі.

Рятувальники працюють на місцях “прильотів”.

Гаряче вночі було і в інших куточках Дніпропетровщини, зокрема на Нікопольщині. Там росіяни тричі вдарили Градами та важкою артилерією.

У самому ж Нікополі снаряди зачепили приватні оселі.

А у Червоногригорівській громаді було понівечено промислові об’єкти, десяток приватних осель, а також об’єкти інфраструктури — водопровід та лінію електропередач.

На щастя, там минулося без жертв.

Фото: Валентин Резніченко

Нагадаємо, попередньої ночі росіяни також влаштували обстріл Дніпра, під час якого вбили чотирьох людей, зокрема двох дітей.