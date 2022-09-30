Масштабный обстрел Днепра. Россияне уничтожили транспортное предприятие и убили человека

Россияне продолжают терроризировать Днепр. В ночь на 30 сентября они устроили еще один масштабный обстрел города.

Ракетами Искандер уничтожено транспортное предприятие и повреждены жилые и гражданские объекты.

Один человек погиб и пятеро ранены.

Об этом написал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Вражеские ракеты уничтожили транспортное предприятие. Во время пожара, который нанес удар, сгорели 52 автобуса, еще 98 повреждены.

Также пострадали несколько многоэтажек, магазин, гимназия и административные здания.

Спасатели работают на местах “прилетов”.

Жарко этой ночью было и в других уголках Днепропетровской области, в частности в Никополе. Там россияне трижды ударили Градами и тяжелой артиллерией.

В самом же Никополе снаряды зацепили частные дома.

А в Красногригорьевской общине были повреждены промышленные объекты, десяток частных домов, а также объекты инфраструктуры — водопровод и линия электропередач.

К счастью, там обошлось без жертв.

Фото: Валентин Резниченко

Напомним, предыдущей ночью россияне также устроили обстрел Днепра, во время которого убили четырех человек, в том числе двоих детей.