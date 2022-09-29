Ночные взрывы в Днепре: оккупанты попали в жилой квартал, есть погибшие

В ночь на четверг, 29 сентября, российские военные ударили по Днепру. Оккупанты снова попали по жилым кварталам, сообщает глава местной ОВА Валентин Резниченко.
По данным Командования Воздушных сил ВСУ, в ночь на 29 сентября российские военные выпустили пять ракет типа Х-59 по Днепропетровской и Запорожской областям.
Четыре из них сбили украинские силы ПВО.
К сожалению, не обошлось без жертв. В результате удара погибли три человека, среди которых один ребенок.
Еще пятеро ранены, в том числе 12-летняя девочка.
Спасатели достали ее из разрушенного дома, где она просто спала, когда туда прилетела российская ракета, — сообщил Резниченко.
Спасатели достали ее из разрушенного дома, где она просто спала, когда туда прилетела российская ракета, — сообщил Резниченко.
Вследствие ракетной атаки полностью разрушены несколько частных домов.
В настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей. Поэтому количество жертв может возрасти.
Всего в городе повреждено более 60 частных домов, несколько многоэтажек. Поврежден местный рынок, ЛЭП и общественный транспорт.
Также этой ночью взрывы раздавались в Запорожье и Никополе Днепропетровской области. О последствиях прилетов местные власти сообщат позже.
Ситуация в Никополе ужасает. Местные жители на ночь покидают город. Они вынуждены ночевать в машинах и окрестных селах. Смотри, что происходит в Никополе сейчас.
А еще у Вікна-новини есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!