Ночные взрывы в Днепре: оккупанты попали в жилой квартал, есть погибшие

В ночь на четверг, 29 сентября, российские военные ударили по Днепру. Оккупанты снова попали по жилым кварталам, сообщает глава местной ОВА Валентин Резниченко.

По данным Командования Воздушных сил ВСУ, в ночь на 29 сентября российские военные выпустили пять ракет типа Х-59 по Днепропетровской и Запорожской областям.

Четыре из них сбили украинские силы ПВО.

Взрывы в Днепре сегодня

К сожалению, не обошлось без жертв. В результате удара погибли три человека, среди которых один ребенок.

Еще пятеро ранены, в том числе 12-летняя девочка.

Спасатели достали ее из разрушенного дома, где она просто спала, когда туда прилетела российская ракета, — сообщил Резниченко.

Последствия взрывов в Днепре

Вследствие ракетной атаки полностью разрушены несколько частных домов.

В настоящее время спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей. Поэтому количество жертв может возрасти.

Фото с места ночных взрывов в Днепре





Фото: Валентин Резніченко/Telegram

Всего в городе повреждено более 60 частных домов, несколько многоэтажек. Поврежден местный рынок, ЛЭП и общественный транспорт.

Также этой ночью взрывы раздавались в Запорожье и Никополе Днепропетровской области. О последствиях прилетов местные власти сообщат позже.

Ситуация в Никополе ужасает. Местные жители на ночь покидают город. Они вынуждены ночевать в машинах и окрестных селах. Смотри, что происходит в Никополе сейчас.

А еще у Вікна-новини есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!