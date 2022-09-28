Дети уже знают звуки “прилетов” наизусть и умеют их различать! Ситуация в Никополе 28 сентября

Россияне не перестают обстреливать мирные города и села Днепропетровской области. В Никополе буквально не осталось районов, куда бы не долетали вражеские снаряды.

Большинство населения выехало, а оставшиеся не спят в своих домах, ведь россияне цинично бьют по городу даже ночью. Также жители вечером выезжают в села неподалеку от города.

Вражеский снаряд попал в крышу пятиэтажки и разрушил потолок. Владелица квартиры Людмила рассказывает: обстрелы были очень сильные. Она хотела в тот вечер остаться дома, но последней маршруткой уехала из города, это ее спасло.

В Никополе повреждены 1500 зданий, 20 из которых полностью разрушены. Коммунальные службы работают без выходных.

Валентина вместе с семьей выехала из оккупированного района Херсонской области, но российские снаряды достали их и здесь. Ее ребенок уже знает звуки “прилетов” наизусть. Понимает, когда стреляет Град и С-300.

Под постоянными обстрелами в Никополе осталось менее трети населения, со страхом ждут отопительный сезон. Мэр Александр Саюк уверяет: есть наработки, чтобы помочь жителям в критической ситуации.

Враг постоянно обстреливает и другие города Украины. Ранее мы рассказывали о взрывах в Николаеве.

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