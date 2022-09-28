Ночные и утренние взрывы в Николаеве и области: россияне снова ударили по областному центру, есть разрушения

Россияне продолжают терроризировать Николаевскую область и обстреливать ее общины ракетами, РСЗО и дронами-камикадзе.

Узнай, что известно о последствиях ночных и утренних вражеских обстрелов Николаевской области за последние два дня.

Взрывы в Николаеве 28 сентября

28 сентября ориентировочно в 00:50 Николаев снова подвергся ракетным обстрелам. Под ударом оказалась промышленная зона.

По предварительной информации главы областной военной администрации Виталия Кима, обошлось без жертв и пострадавших.

Под постоянным огнем остаются села, находящиеся на линии разграничения. В Баштанском районе сегодня обстрелам подверглась станция Березнеговатое. Пострадавших и разрушений нет.

Около 07:00 зафиксированы обстрелы окрестностей села Новоалександровка Ингульской общины. Пострадавших и разрушений нет.

Кроме того, село Широкое подверглось обстрелам. Зафиксировано попадание по открытым территориям, дорожному покрытию и сельхозпредприятию. Пострадавших нет.

Последствия обстрелов Николаева 27 сентября

Ночью 27 сентября российские ракеты повредили водопровод и восемь многоэтажек. Поэтому жители большого микрорайона и центра Николаева остались без водоснабжения.

Разрушены частные дома, магазины в центре города, а также сквер Сердце города. К счастью, люди не пострадали.

Под обстрелы также попало частное предприятие в промышленной зоне. Россияне выпустили по Николаеву две ракеты реактивными системами залпового огня Торнадо-С и шесть ракет С-300.

Днем захватчики атаковали аквазону Очакова и выпустили три дрона-камикадзе по портовой зоне. Все удалось сбить силами противовоздушной обороны.

Также, по информации ОК Юг, наши силы ПВО уничтожили ракету Х-31, которую россияне выпустили из истребителя Су-35 по Березнеговатому.

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