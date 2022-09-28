Украина

И днем и ночью продолжают обстрелы: как россияне терроризируют Марганец

Кристина Венгеляускайте 28 сентября 2022, 08:00

Больше видео
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 28 сентября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:04:00
перехоплені розмови
Апатия и деморализация в перехваченных разговорах — оккупант описал состояние “второй армии” и мечты получить ранения
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 27 сентября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Воєнний стан в Україні
Военное положение в Украине. Объясняем, до какого числа и что нужно знать
Смотреть больше

Последние видео
0:03:06
Марганець

И днем и ночью продолжают обстрелы: как россияне терроризируют Марганец
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 28 сентября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:04:00
перехоплені розмови
Апатия и деморализация в перехваченных разговорах — оккупант описал состояние “второй армии” и мечты получить ранения
0:00:50
водійське посвідчення
Как обменять водительское удостоверение в Польше: инструкция от МВД
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 27 сентября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Що таке нацизм і як росіяни маніпулюють з націоналізмом
Что такое нацизм и как россияне манипулируют с национализмом
Воєнний стан в Україні
Военное положение в Украине. Объясняем, до какого числа и что нужно знать
0:12:14
Чи буде ядерний удар по Україні — Олег Жданов про ймовірність
Чего ждать от ядерного шантажа Путина — мнение эксперта Олега Жданова
дрон-камікадзе
Одессу снова атаковали дроны-камикадзе. Рассказываем подробности обстрела и что это за оружие
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 26 сентября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Больше видео
Карта бойових дій в Україні
Читать дальше
Актуальная карта боевых действий в Украине 28 сентября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь