И днем и ночью продолжают обстрелы: как россияне терроризируют Марганец

Ежедневные обстрелы, пострадавшие и погибшие — оккупанты ни на день не прекращают обстреливать Марганец в Днепропетровской области. За все это время российский террор унес жизни 12 человек, еще полсотни человек получили разные травмы.

Город расположен в нескольких километрах от временно оккупированных населенных пунктов Запорожской области. Оттуда оккупанты и бьют по мирному населению из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии.

Лишь этой ночью вражеские снаряды изувечили десять частных домов, спортивную школу, сквер, газопровод и линии электропередачи.

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Снаряды оккупантов долетели, как до частных жилищ, так и до находящейся рядом с ними многоэтажки. Больше всего повреждены квартиры на седьмом этаже. В одну из них прицельно угодил российский снаряд. Его обломки в кучу собирали по всему дому.

Под утро 23 сентября оккупанты тоже открыли мощный огонь по Марганцу. Из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии били в течение нескольких часов.

Тогда осколочные ранения получили 11 мирных жителей. В больнице до сих пор остаются шесть человек. Все они в состоянии средней тяжести.

Однако враг пытается подобраться к мирным жителям не только с помощью снарядов, но и уловок. Читай, как безопасно общаться в чатах домов во время войны.

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