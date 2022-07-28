Береги свой дом! Как безопасно общаться в чатах домов во время войны

Украина — прогрессивная страна. Жители домов уже давно объединились в чатах, чтобы быстрее передавать и получать информацию об отключении газа или света, необходимости ремонта подъезда или замены окон.

Однако во время войны такие чаты могут помочь врагу корректировать удар и узнавать информацию от местных. Как безопасно общаться в чатах домов во время войны, рассказала телеведущая Надежда Матвеева.

Держи Надежные советы, чтобы сделать общение в чате дома более безопасным:

Измени название группы, если она содержит географические координаты

Если названием группы является точный адрес, измени его на что-то нейтральное, например, Соседи.

Не выставляй фото дома на аватар

Так мошенникам будет сложнее определить место нахождения твоего дома.

Не добавляй в чат посторонних

Можно сделать исключение, если за человека ручаются постоянные жители.

Следи за появлением новых участников

Если появляются, попробуй узнать больше деталей и попроси объяснений. Если их нет — удаляй участника.

Установи личности всех участников чата

Администратор должен знать, кто из какой квартиры.

Добавьте в чат еще одного администратора из местных

Во время войны люди часто меняют место жительства, волонтерят или болеют. Пусть ваш чат будет в надежных руках.

Добавь в чат представителя терробороны, находящегося или живущего локально рядом

Важное правило: не публикуй в группе списки выехавших или наоборот — тех, кто выбрал остаться. Этой информацией могут воспользоваться мародеры.

Не обсуждайте в чате обстрелы или прилеты неподалеку, не пишите точное место боевых действий и не выкладывайте фото и видео передвижений украинской техники.

Смотри выпуски Надежных советов в эфире СТБ или тут.

Также советуем почитать: что делать, если потерял телефон. И пусть наши советы тебе не пригодятся.

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