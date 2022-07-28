Береги свой дом! Как безопасно общаться в чатах домов во время войны

Украина — прогрессивная страна. Жители домов уже давно объединились в чатах, чтобы быстрее передавать и получать информацию об отключении газа или света, необходимости ремонта подъезда или замены окон.
Однако во время войны такие чаты могут помочь врагу корректировать удар и узнавать информацию от местных. Как безопасно общаться в чатах домов во время войны, рассказала телеведущая Надежда Матвеева.
Держи Надежные советы, чтобы сделать общение в чате дома более безопасным:
Если названием группы является точный адрес, измени его на что-то нейтральное, например, Соседи.
Так мошенникам будет сложнее определить место нахождения твоего дома.
Можно сделать исключение, если за человека ручаются постоянные жители.
Если появляются, попробуй узнать больше деталей и попроси объяснений. Если их нет — удаляй участника.
Администратор должен знать, кто из какой квартиры.
Во время войны люди часто меняют место жительства, волонтерят или болеют. Пусть ваш чат будет в надежных руках.
Важное правило: не публикуй в группе списки выехавших или наоборот — тех, кто выбрал остаться. Этой информацией могут воспользоваться мародеры.
Смотри выпуски Надежных советов в эфире СТБ или тут.
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