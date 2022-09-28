І вдень, і вночі продовжують обстріли: як росіяни тероризують Марганець

Щоденні обстріли, постраждалі та загиблі — окупанти ані на день не припиняють обстрілювати Марганець, що на Дніпропетровщині. За увесь цей час російський терор забрав життя 12 осіб, ще півсотні людей отримали різні травми.

Місто розташоване за кілька кілометрів від тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області. Звідти окупанти й гатять по мирному населенню з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії.

Лише цієї ночі ворожі снаряди понівечили десять приватних осель, спортивну школу, сквер, газогін та лінії електропередачі.

Загалом російські Гради пошкодили або повністю зруйнували понад сотню будинків, двоє людей загинули.

Снаряди окупантів долетіли, як до приватних осель, так і до багатоповерхівки, що знаходиться поряд з ними. Найбільше пошкоджені квартири на сьомому поверсі. В одну з них прицільно влучив російський снаряд. Його уламки до купи збирали по всій оселі.

Під ранок 23 вересня окупанти теж відкрили потужний вогонь по Марганцю. З реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії били протягом кількох годин.

Тоді осколкові поранення отримали 11 мирних мешканців. У лікарні й досі залишаються шестеро людей. Всі вони в стані середньої важкості.

Однак ворог намагається підібратись до мирних жителів не лише за допомогою снарядів, але й хитрощів. Читай, як безпечно спілкуватися в чатах будинків під час війни.

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