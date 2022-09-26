Одесу знов атакували дрони-камікадзе. Розповідаємо подробиці обстрілу і що це за зброя

Уночі росіяни знов атакували Одещину дронами-камікадзе.

Один із них знищили сили протиповітряної оборони, але двом дронам таки вдалося дістатися цілі — вони влучили в об’єкт військової інфраструктури.

Унаслідок удару зайнялася масштабна пожежа й розпочалася детонація боєприпасів. Про це повідомляє Оперативне командування Південь.

Цивільне населення евакуювали.

За попередніми даними, внаслідок удару дронами-камікадзе ніхто не постраждав, та гасіння пожежі й рятувальна операція тривають.

Дрон-камікадзе — що це за зброя

Що ж собою являють іранські дрони-камікадзе, якими вороги вже не вперше атакують Одещину? Розповідаємо.

Іранський дрон Шахед-136 — це смертоносний безпілотний літальний апарат односторонньої атаки. За заданими координатами він летить до цілі, влучає в неї та вибухає.

Призначений для ураження цілей на великій відстані.

Дрон наводиться на стаціонарну ціль за супутниковими координатами. Запускається зі статичних рейок або вантажівки. Має двигун, за допомогою якого набирає швидкість та висоту.

Ціль вражає за допомогою боєголовки в носовій частині.

Довжина такого дрона — 3,5 м, розмах крил 2,5 м, а вага — 200 кг.

Дрони-камікадзе іранського виробництва, якими часто почали атакувати нашу область, керовані і можуть змінювати маршрут під час атак. Про це повідомила речниця оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк.

Ми це спостерігаємо і так само аналізуємо, вивчаємо тактику ворога: що саме він намагається віднести до бойових хитрощів, я думаю, що ми їх розгадаємо”, — зазначила вона.

Проти Шахідів зенітні ракети ППО не дуже ефективні, оскільки безпілотник летить надто низько.

Дрон-камікадзе: як розпізнати та що робити, якщо бачиш його в небі

Розпізнати наближення дрона-камікадзе можна за звуком, оскільки в повітрі чутно роботу його двигуна. Звук нагадує двигун мопеда або бензопили.

Безпілотник можна й побачити: його характерною особливістю в повітрі є трикутна форма, що робить дрон схожим на праску.

Що робити, аби не стати жертвою такого дрона?

Спробуй оцінити обстановку навколо.

Тримайся осторонь адміністративних будівель, а також стратегічних та військових об’єктів.

Перечекати загрозу ти маєш укритті. Військові просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, тож коли чуєш сирену — одразу прямуй до сховища.

Окупанти знов і знов атакують Одесу дронами-камікадзе. Дивись більше подробиць.