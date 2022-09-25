Ранковий обстріл Одеси. Росіяни знову атакували центр міста дронами-камікадзе — що відомо

Вранці 25 вересня окупанти знову атакували Одесу іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. Кілька ворожих БпЛА з’явилися у небі після оголошення сигналу небезпеки. Жителі повідомляють, що вибухи лунали один за одним.

За повідомленням оперативного командування Південь, ворог тричі поцілив в адмінбудівлю в центрі міста.

Наразі триває рятувальна операція і ліквідація пожежі.

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Одесу було атаковано ворожими дронами. Рятувальна операція триває, більш детально офіційно повідомимо про це дещо пізніше. Наразі усі деталі уточнюються, тому не будуйте конспірологічних версій, — прокоментував речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Також він окремо звернувся до людей, що знімали атаковані місця і “зливали” відео і фото в мережу.

Братчук нагадав, що навіть ненавмисна допомога ворогу є злочином, за який є кримінальне покарання.

Нагадаємо, раніше росіяни обстріляли Одесу 23 вересня за допомогою дронів. Загинула цивільна особа.