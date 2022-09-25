Україна

Ранковий обстріл Одеси. Росіяни знову атакували центр міста дронами-камікадзе — що відомо

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 25 Вересня 2022, 08:52
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