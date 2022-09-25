Утренний обстрел Одессы. Россияне снова атаковали центр города дронами-камикадзе — что известно

Утром 25 сентября оккупанты снова атаковали Одессу иранскими дронами-камикадзе Shahed-136. Несколько враждебных БПЛА появилось в небе после оглашения сигнала воздушной тревоги. Жители сообщают, что взрывы раздавались один за другим.

По сообщению оперативного командования Юг, враг трижды попал в админздание в центре города.

В настоящее время идет спасательная операция и ликвидация пожара.

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Одесса была атакована вражескими дронами. Спасательная операция продолжается, более подробно официально сообщим об этом несколько позже. Пока все детали уточняются, поэтому не стройте конспирологических версий, — прокомментировал спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Также он отдельно обратился к людям, снимавшим атакованные места и “сливавшим” видео и фото в сеть.

Братчук напомнил, что даже ненамеренная помощь врагу является преступлением, за которое есть уголовное наказание.

Напомним, ранее россияне обстреляли Одессу 23 сентября с помощью дронов. Есть погибший.