Атака россиян на Одессу дронами-камикадзе Shahed-136: есть разрушение припортовой зоны и погибший

Россияне атаковали Одессу с помощью дронов-камикадзе иранского производства типа Shahed-136.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что по состоянию на 18:30 23 сентября ракетные подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины сбили шесть дронов-камикадзе на восточном и южном направлениях.

А еще на юге страны зенитчики Воздушных Сил уничтожили вражеский штурмовик Су-25.

Ранее руководительница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона об обстреле Одессы.

Два дрона ударили по административному зданию припортовой зоны. Здание разрушено. Продолжается тушение пожара. К сожалению, есть погибшая женщина, — сообщила Гуменюк.

Также взрывной волной повредило дома рядом.

Иранские дроны Shahed-136 специфичные, ведь летают довольно низко над землей. Поэтому их трудно обнаружить силами противовоздушной обороны.

На прошлой неделе Россия уже применяла Шахид-136 по Никополю, Очакову, Николаевской области. Поэтому жителям южных регионов следует быть осмотрительными и прятаться в случае их обнаружения.

Индикатором для этого может стать звук, похожий на работу бензопилы или мотора мопеда.

В Херсонской и Харьковской областях продолжаются ожесточенные бои с россиянами. Впрочем, ВСУ продвигаются вперед на обоих направлениях.

Читай интервью Натальи Гуменюк о контрнаступлении украинских сил и судьбе захватчиков и коллаборантов.

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