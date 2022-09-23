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О стратегии ВСУ, контрнаступлении Украины и свете в конце тоннеля для россиян — интервью с Натальей Гуменюк

Виктория Покатилова, журналист программы Викна-новости 23 сентября 2022, 11:33
Інтерв'ю Наталі Гуменюк - керівниці прес-центру ОК Південь

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