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Про стратегію ЗСУ, контрнаступ України та світло в кінці тунелю для росіян — інтерв’ю з Наталею Гуменюк

Вікторія Покатілова, журналістка програми Вікна-новини 23 Вересня 2022, 11:33
Про стратегію ЗСУ, контрнаступ України та світло в кінці тунелю для росіян — інтерв’ю з Наталею Гуменюк

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