Журналіст Володимир Золкін вперше взяв інтерв’ю у полоненого “кадировця”. Той розповів йому про ставлення до солдата у російській армії, а також те, що їхні позиції неодноразово обстрілювали з території так званої ЛНР.

Ми фактично були як гарматне м’ясо. Нас посадили в окопи, де міни прилітають до того ж із двох сторін та з “ЛНР”, — розповідає “кадировець”.

Росія намагається оголосити псевдореферендуми на окупованих українських територіях, але ніхто не визнає їхню легітимність. Раніше ми розповідали про реакцію України на проголошення “референдумів”.