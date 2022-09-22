Боротися далі за тих, хто залишився! Як відреагували матері та дружини на звільнення рідних азовців

Впевнені, що ти вже знаєш цю чудову новину: 215 українських захисників нарешті повернулися додому з російського полону! Їхні рідні уже чекають на них: як відреагували дружини та матері військовополонених — читай у матеріалі.

Катерина Прокопенко (дружина Редіса), Алла Самойленко (мама Іллі Самойленка) та Юлія Федосюк (дружина Арсена Федосюка) поспілкувалися з Голосом Америки.

Катерина Прокопенко з жахом згадує ту картинку, яку побачила на першому брифінгу звільнених полонених.

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Я боюсь уявити, що з ним там робили. Ця картинка дуже відрізняється від тієї, яку я звикла бачити. Але, безумовно, щаслива, що він живий.

Востаннє Катерина чула свого чоловіка у травні. Зараз вона перебуває у Вашингтоні, але готова летіти до коханого першим рейсом.

Мама Іллі Самойленка Алла переповідає: син дзвонив з чужого номера і лише на кілька секунд. Та яка ж вона була щаслива почути рідний голос хоча б на ці короткі миті.

Разом з тим жінка наголошує: ще багато наших військових та цивільних перебувають у російському полоні, тож нам потрібно боротися й далі за тих, хто залишився там.

Юлія Федосюк — дружина Арсена Федосюка — не побачила свого коханого у списках на обмін. Але зізнається: щиро рада за тих дружин, котрі зустрінуться зі своїми чоловіками найближчими днями.

— Мене турбує, мучить те, що допити проводять із застосуванням насилля. Про це говорять усі хлопці, які вже повернулися.

Я досі не знаю, де мій чоловік, зв’язку з ним також немає. Наша ціль залишається недосягнутою до кінця, тож ми маємо боротися далі.

Дружини азовців закликають висувати питання обміну військовополоненими у будь-яких переговорах: ціна людського життя у 21-му сторіччі має бути більшою, аніж інші політичні питання.

Про бійців з Азовсталі уже ходить багато легенд та чуток. Але розбираймось у фактах разом: раніше ми розповідали тобі про історії життя відомих українських захисників та захисниць.

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