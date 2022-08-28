Сталеві оборонці Маріуполя! Як рідні бійців Азову роблять все, щоб пам’ять про героїв жила

Сталеві оборонці Маріуполя. У Черкасах відкрили виставку світлин фотографа та воїна Дмитра Козацького на псевдо Орест.

Боєць фотографував побратимів під час боїв у Маріуполі. Нині він із товаришами у полоні.

Добірка світлин сьогодні без згоди автора, бо він, на жаль, в полоні, але це світлини, які облетіли всю країну й увесь світ.

— Сьогодні хотіли об’єднатися і говорити! Говорити про те, що болить, що (вони) в полоні і це біда, — розповідає організаторка виставки Марина Гаркава.

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Організатори та рідні, які прийшли на виставку, закликають не забувати героїв, говорити про них. Пам’ятати тих, хто загинув і боротися за визволення бранців.

— Ми дали обіцянку своїм загиблим дітям, нашим героям, що ми не здамося. Ми будемо сталеві.

Ми називаємо себе сталевими жінками. Ми не маємо права на слабкість. Ми не маємо права забути або мовчати, — закликала українців мама загиблого бійця полку Азов Оксана Куцоконь.

Українські військові докладають усіх зусиль для нашої перемоги. Інколи їм доводиться пройти крізь пекло. Раніше захисники Маріуполя розповіли про те, як росіяни знущаються з військовополонених.

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