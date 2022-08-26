Проспект Червоної калини та вулиця Героїв полку Азов — у Києві перейменували майже 100 вулиць

У Києві перейменували майже 100 вулиць, які були пов’язані з радянським минулим та Росією. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Нові назви, запропоновані та підтримані громадянами, увіковічать пам’ять про визначні історичні події України, а також про відомих українців.

Це важливий крок до того, щоб зменшити брехливі маніпуляції і вплив російського агресора на трактування нашої історії, — пояснює Кличко.

Повний список перейменованих вулиць у Києві

Член наглядової ради Асоціації молодіжних центрів України Олег Слабоспицький поділився списком перейменованих вулиць столиці.

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вул. Агітаторська — вул. Видова (Солом’янський)

пров. Астраханський — пров. Князя Ярополка Святославича (Дніпровський)

вул. Байкальська — вул. Мелітопольська (Голосіївський)

вул. Балакірєва — вул. Івана Підкови (Голосіївський)

вул. Бориса Гаріна — вул. Дачна (Солом’янський)

вул. Брянська — вул. Богодухівська (Солом’янський)

вул. Бударіна — вул. Українського відродження (Святошинський)

пров. Виборзький — пров. Попаснянський (Солом’янський)

вул. Вітчизняна — вул. Опільська (Подільський)

вул. Водників — вул. Свитязька (Подільський)

вул. Волзька — вул. Гайдамацька (Голосіївський)

пров. Волзький — пров. Гайдамацький (Голосіївський)

вул. Волховська — вул. Енергодарська (Дніпровський)

вул. Волховський — вул. Томаківський (Дніпровський)

вул. Героїв війни — вул. Українських повстанців (Солом’янський)

вул. Глінки — вул. Максима Березовського (Солом’янський)

пров. Говорова Маршала — пров. Камінь-Каширський (Голосіївський)

вул. Гончарова — вул. Брюссельська (Шевченківський)

вул. Двінська — вул. Дністерська (Дніпровський)

вул. Дежнєва — вул. Миколи Миклухо-Маклая (Солом’янський)

пров. Дежнєва — пров. Сіверськодонецький (Солом’янський)

пров. Добролюбова — пров. Паризький (Печерський)

вул. Єнісейська — вул. Бузька (Голосіївський)

вул. Жмаченка Генерала — вул. Князя Романа Мстиславича (Дніпровський)

пров. Жовтневий — пров. Сиванівський (Святошинський)

вул. Каблукова Академіка — вул. Віталія Скакуна (Солом’янський)

вул. Калачівська — вул. Слобожанська (Дніпровський)

вул. Камишинська — вул. Покільска (Голосіївський)

пров. Кантемирівський — пров. Корецький (Деснянський)

вул. Кареловська — вул. Луки Долинського (Подільський)

пров. Карельський — пров. Фінський (Деснянський, Дніпровський)

вул. Кемеровська — вул. Гетьмана Данила Апостола (Оболонський)

вул. Кисловодська — вул. Миргородська (Деснянський)

пров. Кисловодський — пров. Моршинський (Деснянський)

пров. Кіровоградський — пров. Кропивницький (Голосіївський)

вул. Конєва Маршала — вул. Самійла Кішки (Голосіївський)

пров. Кузбаський — пров. Токмацький (Деснянський)

вул. Лобачевського — вул. Княгині Інгігерди (Дніпровський)

пров. Лодигіна — пров. Дендрологічний (Подільський)

вул. Лодигіна — вул. Тараса Трясила (Подільський)

пров. Магнітогорський — пров. Херсонський (Деснянський)

вул. Малиновського Маршала — вул. Героїв полку Азов (Оболонський)

вул. Маркса Карла — вул. Гуцульська (Солом’янський)

вул. Маршала Бірюзова — вул. Вербівська (Святошинський)

просп. Маяковського Володимира — просп. Червоної калини (Деснянський)

вул. Мічуріна — вул. Ягеллонська (Деснянський)

вул. Мічуріна — вул. Микільсько-Хутірська (Оболонський)

вул. Мічуріна — вул. Морських піхотинців (Солом’янський)

вул. Можайська — вул. Сім’ї Житецьких (Солом’янський)

вул. Москворецька — вул. Збруцька (Святошинський)

вул. Нахімова — вул. Квартальна (Деснянський)

вул. Новгородська — вул. Новгород-Сіверська (Солом’янський)

вул. Орловська — вул. Олешківська (Шевченківський)

вул. Осиповського — вул. Байди Вишневецького (Подільський)

вул. Пітерська — вул. Лондонська (Солом’янський)

вул. Плещеєва — вул. Ходосівська (Голосіївський)

вул. Ползунова — вул. Січеславська (Солом’янський)

вул. Псковська — вул. Почаївська (Голосіївський)

пров. Псковський — пров. Почаївський (Голосіївський)

вул. Пухова Генерала — вул. Князя Всеволода Ярославича (Святошинський)

вул. Радищева — вул. Волноваська (Солом’янський)

вул. Рибака Натана — вул. Святодухівська (Деснянський)

вул. Римського-Корсакова — вул. Римська (Голосіївський)

вул. Россошанська — вул. Отамана Зеленого (Дарницький)

вул. Ростовська — вул. Луцька (Подільський)

вул. Саврасова — вул. Костопалівська (Солом’янський)

вул. Світлогірська — вул. Світлодарська (Солом’янський)

вул. Сергієнка Івана — вул. Пластова (Дніпровський)

пров. Серпуховський — пров. Свалявський (Голосіївський)

вул. Сєдова — вул. Чорторийська (Деснянський)

вул. Сєрова Валентина — вул. Сірожупанників (Дніпровський)

пров. Славгородський — пров. Тростянецький (Дарницький)

вул. Смоленська — вул. Сім’ї Бродських (Солом’янський)

вул. Ставропольська — вул. Вовчогірська (Шевченківський)

пров. Ставропольський — пров. Вовчогірський (Шевченківський)

пров. Столєтова — пров. Галшки Гулевичівни (Голосіївський)

вул. Таганрозька — вул. Князя Любарта (Дніпровський)

пров. Таганрозький — пров. Скадовський (Дніпровський)

пров. Тагільський — пров. Бойківський (Подільський)

тупик Тверський — тупик Фортечний (Печерський)

вул. Тимірязєвська — вул. Садово-Ботанічна (Печерський)

пров. Тимірязєвський — пров. Садово-Ботанічний (Печерський)

пров. Тихвінський — пров. Тиврівський (Голосіївський)

вул. Тихорецька — вул. Семена Палія (Голосіївський)

пров. Тихорецький — пров. Семена Палія (Голосіївський)

пров. Тобольський — пров. Слуцький (Голосіївський)

пл. Тульська — пл. Героїв УПА (Оболонський)

пров. Тульський — пров. Супійський (Голосіївський)

вул. Улітіна Івана — вул. Улицька (Святошинський)

вул. Уральська — вул. Чумацька (Голосіївський)

пров. Уральський — пров. Чумацький (Голосіївський)

вул. Уссурійська — вул. Зеленого Клину (Шевченківський)

пров. Уссурійський — пров. Зеленого Клину (Шевченківський)

пров. Холмогорський — пров. Ольвійський (Голосіївський)

пров. Цимлянський — пров. Ромський (Подільський)

пров. Червоний — пров. Князя Володимира Ольґердовича (Солом’янський)

вул. Червонопільська — вул. Перемишльська (Подільський)

пров. 1-й Чехова — пров. Отаманський (Дарницький)

пров. 2-й Чехова — пров. Березівський (Дарницький)

пров. Шишкінський — пров. Іллі Рєпіна (Шевченківський)

вул. Яблочкова — вул. Гетьмана Павла Бута (Подільський)

вул. Якубовського Маршала — вул. Героїв Маріуполя (Голосіївський)

Кличко повідомив, що процес перейменування столичних топонімів ще не завершений. На наступному пленарному засіданні КМДА продовжить дерусифікацію Києва.

Від початку декомунізації, з 2015 року, у Броварах перейменували понад 200 вулиць і провулків. А цієї весни з мапи міста зникло понад 30 російських топонімів.

Нещодавно у Броварах з’явилась вулиця на честь 72-ї бригади Чорних Запорожців. Читай, що це означає.

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