Проспект Червоної калини та вулиця Героїв полку Азов — у Києві перейменували майже 100 вулиць

У Києві перейменували майже 100 вулиць, які були пов’язані з радянським минулим та Росією. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Нові назви, запропоновані та підтримані громадянами, увіковічать пам’ять про визначні історичні події України, а також про відомих українців.
Це важливий крок до того, щоб зменшити брехливі маніпуляції і вплив російського агресора на трактування нашої історії, — пояснює Кличко.
Це важливий крок до того, щоб зменшити брехливі маніпуляції і вплив російського агресора на трактування нашої історії, — пояснює Кличко.
Член наглядової ради Асоціації молодіжних центрів України Олег Слабоспицький поділився списком перейменованих вулиць столиці.
Кличко повідомив, що процес перейменування столичних топонімів ще не завершений. На наступному пленарному засіданні КМДА продовжить дерусифікацію Києва.
Від початку декомунізації, з 2015 року, у Броварах перейменували понад 200 вулиць і провулків. А цієї весни з мапи міста зникло понад 30 російських топонімів.
Нещодавно у Броварах з’явилась вулиця на честь 72-ї бригади Чорних Запорожців. Читай, що це означає.
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