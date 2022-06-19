Нове життя – нові назви: як перейменують станції метро Києва

У світі все дивувались, як українці під час війни можуть ще й за марки голосувати. Хто б їм розповів, що ми так само обираємо і назви для станцій метро і вулиць?

Втім, незважаючи ні на кого, українці продовжують створювати своє нове середовище та позбавлятись радянського минулого та наслідків російського впливу.

Так, понад 170 тисяч осіб шляхом онлайн-голосування обрали нові назви для п’яти станцій Київського метрополітену.

Чекати довго на реакцію Київської міської ради не довелось, і вже 17 червня було опубліковано проект рішення про заміну назв на ті, які були обрані киянами.

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Залишається лише слово за депутатами, які мають затвердити це рішення на сесії.

Після цього станція Берестейська може змінити назву на Бучанська, Площа Льва Толстого стане зватись Василя Стуса, Героїв Дніпра перейменують на Героїв України, Мінська стане Варшавською, а станція Дружби народів буде мати назву Ботанічна.

Читати на тему Київ набереться сили від своєї історії та сучасності — як проходить дерусифікація столичних вулиць До 19 червня в мобільному застосунку Київ цифровий триватиме рейтингове голосування за перейменування вулиць столиці.

Дерусифікація станцій метро буде коштувати місту близько 2,3 млн гривень.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що може бути не так із новими назвами станцій метро та як уникнути схожих помилок у майбутньому.