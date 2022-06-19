Подорожі та натхнення

Нове життя – нові назви: як перейменують станції метро Києва

Даніела Долотова, редакторка сайту 19 Червня 2022, 10:00
Київський метрополітен
Фото: Facebook

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