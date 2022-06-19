Новая жизнь – новые названия: как переименуют станции метро Киева

В мире все удивлялись, как украинцы во время войны могут еще и за марки голосовать. Кто бы им рассказал, что мы также выбираем и названия для станций метро и улиц?

Впрочем, несмотря ни на что, украинцы продолжают создавать свою новую среду и избавляться от советского прошлого и последствий российского влияния.

Более 170 тысяч человек путем онлайн-голосования выбрали новые названия для пяти станций Киевского метрополитена.

Ждать долго реакции Киевского городского совета не пришлось, и уже 17 июня был опубликован проект решения о замене названий на те, которые были избраны киевлянами.

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Остается только слово за депутатами, которые должны утвердить это решение на сессии.

После этого станция Берестейска может сменить название на Бучанская, Площадь Льва Толстого станет называться Василия Стуса, Героев Днепра переименуют в Героев Украины, Минска станет Варшавской, а станция Дружбы народов будет называться Ботаническая.

Читать по теме Киев наберется сил от своей истории и современности — как проходит дерусификация столичных улиц До 19 июня в мобильном приложении Київ цифровий будет продолжаться рейтинговое голосование за переименование улиц столицы.

Дерусификация станций метро будет стоить городу около 2,3 млн. гривен.

Напомним, ранее мы рассказывали, что может быть не так с новыми названиями станций метро и как избежать подобных ошибок в будущем.