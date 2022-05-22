В Украине планируют изменить названия пяти станций метро. Что не так с новыми и как избежать подобных ошибок в будущем

Акты искоренения всего русского и братского с Россией занимают сейчас важное место в жизни людей и власти. Кроме геополитической и исторической потребности, “пушкинопад” и другие моменты дерусификации удовлетворяют потребность украинцев переродиться и навсегда разорвать все связи с Россией, уничтожить упоминания об иллюзорной дружбе.

Недавно киевляне принимали участие в выборе новых названий для пяти станций метро: Берестейская, Площадь Льва Толстого, Дружбы Народов, Героев Днепра и Минска. Победителями открытого Google-опроса стали Бучанская, Василия Стуса, Ботаническая, Героев Украины и Варшавская.

Но почему такое самопроизвольное переименование может запутать людей в будущем, и почему названия следует подбирать по историческому смыслу?

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Что не так с новыми вероятными названиями метро?

Все сводится не только к привычкам людей, но и к геолокационному контексту. Ибо, прежде всего, новые наименования должны привязываться к историческому началу или к инфраструктурным объектам поблизости.

У Киевских урбанистов нет никаких замечаний к переименованию станции метро Героев Днепра на Героев Украины, поскольку полностью сохранена первая часть словосочетания и расширена вторая в своем значении. Однако не выдерживают критики другие возможные названия станций метро.

Новая столица дружбы: Минская — Варшавская

Дизайнер городской среды Александр Колодько считает, что переименовывать Минскую в Варшавскую — нелогично, ведь на Виноградаре сейчас строят микрорайон Варшавский.

Возле него также планируют построить станцию ​​метро — почему бы её не назвать Варшавской?

По мнению Александра, обоснование новых названий для станций метрополитена не имеет достаточной аргументации. Особенно это видно при выборе нового названия станции метро Берестейская.

Берестейская — Бучанская: историческая привязка или запрос момента?

Само название Берестейская с городом Брест в Беларуси не имеет прямого отношения.

Тем более что у Бреста древнеукраинское происхождение от Берестя, — объясняет Александр.

Председатель Совета по урбанистике Киева Виталий Селик также считает, что название Берестейская следовало бы оставить по-прежнему, поскольку эта станция названа в честь старого Брест-Литовского пути и исторического региона Брестской области.

А относительно названия метро Бучанская существуют и свои нюансы: электрички с таким маршрутом ходят не по Брестской, а со станций метро Академгородок и Святошино. Такое изменение названий может запутать не только гостей города, но и самих киевлян.

Дружбы народов уже нет, станция ещё ждет ребрендинга

Виталий Селик уверяет, что в выборе названия станций метро следует руководствоваться местностью, на которой они расположены.

Дружбы народов тоже не стоит переименовывать в Ботаническую. Такое можно делать в городе, где есть только один Ботсад, а не три.

По его мнению, лучше использовать историческую привязку к местности Киева, получившей название ещё во времена Киевской Руси — Зверинец. Она пролегает между Печерском, Выдубичами, Теличкой и Черной Горой.

Площадь Льва Толстого — Василия Стуса

Такая же ситуация и с этой станцией, которая расположена возле одноименной улицы. Если менять название станции — нужно переименовывать и улицу, и площадь. По мнению председателя Совета по урбанистике Киева, станцию ​​целесообразнее назвать в честь исторического района Бессарабки или в честь Евгения Чикаленко.

К тому же, в районе станции метро Академгородок уже есть улица и сквер имени Василия Стуса, что также может запутать горожан. Если Киевсовет все же утвердит такое название, то, вероятно, придется менять старые наименования возле Академгородка.

А как происходит новая волна полной дерусификации в украинских городах, можешь прочитать в нашем материале.