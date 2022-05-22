Путешествия и вдохновение

В Украине планируют изменить названия пяти станций метро. Что не так с новыми и как избежать подобных ошибок в будущем

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 22 мая 2022, 21:01
Переименование метро в Киеве
Фото: Unsplash

Больше новостей
Продолжение мобилизации в Украине: ответственность за неявку в военкомат
Не явиться в военкомат после получения повестки: какая ответственность предусмотрена за такое действие
Війна в Україні 17 травня
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
Мавпяча віспа - що це таке, причини, лікування, профілактика
Обезьянья оспа проснулась: что это и стоит ли тебе переживать по этому поводу? Объясняет инфекционист
Олег Жданов
У нас есть все шансы выйти на границы 1991 года — Жданов о перспективах контрнаступления ВСУ, Мариуполь и стратегию Путина
Смотреть больше

Материалы по теме

Війна в Україні 17 травня
Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
Олег Жданов
У нас есть все шансы выйти на границы 1991 года — Жданов о перспективах контрнаступления ВСУ, Мариуполь и стратегию Путина
Виступ Зеленського у Верховній Раді 22.05.2022
Украина и Польша пишут новый том общей истории — основные тезисы обращения Зеленского в Верховной Раде
воєнний стан в Україні
Военное положение в Украине продолжили. Объясняем, до какого числа и что нужно знать

Видео
Війна в Україні 17 травня

Война в Украине и последние новости: телемарафон ОНЛАЙН
Виступ Зеленського у Верховній Раді 22.05.2022
Украина и Польша пишут новый том общей истории — основные тезисы обращения Зеленского в Верховной Раде
Реферндуми в Україні
Что такое референдум простыми словами: примеры из истории и будет ли “ХНР”
воєнний стан в Україні
Военное положение в Украине продолжили. Объясняем, до какого числа и что нужно знать
0:29:49
Анджей Дуда
После Бучи и Бородянки — с Россией никаких дел! Мощное выступление Анджея Дуды в Верховной Раде
Андрій Білецький розповів про підтримку гарнізону в Маріуполі
Прорывались в Мариуполь на вертолетах — Билецкий о помощи бойцам из Азовстали
Українські військові, зсу
Когда Украина пойдет в контрнаступление и сколько военных РФ осталось умирать за идею Путина — эксперты СIT
0:04:11
Під час війни для орендарів будуть знижки та пільги
Во время войны для арендаторов будут скидки и льготы: Ольга Батова о программе
0:00:29
ЗСУ знищили техніку, яка зруйнувала Павлоградський міст
Их настигла карма! Как ВСУ уничтожили технику, которая разрушила мост и обстреливала Северодонецк
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 22 травня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 22 мая
Больше видео
Мавпяча віспа - що це таке, причини, лікування, профілактика
Читать дальше
Обезьянья оспа проснулась: что это и стоит ли тебе переживать по этому поводу? Объясняет инфекционист

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь