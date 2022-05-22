В Украине планируют изменить названия пяти станций метро. Что не так с новыми и как избежать подобных ошибок в будущем

Акты искоренения всего русского и братского с Россией занимают сейчас важное место в жизни людей и власти. Кроме геополитической и исторической потребности, “пушкинопад” и другие моменты дерусификации удовлетворяют потребность украинцев переродиться и навсегда разорвать все связи с Россией, уничтожить упоминания об иллюзорной дружбе.
Недавно киевляне принимали участие в выборе новых названий для пяти станций метро: Берестейская, Площадь Льва Толстого, Дружбы Народов, Героев Днепра и Минска. Победителями открытого Google-опроса стали Бучанская, Василия Стуса, Ботаническая, Героев Украины и Варшавская.
Но почему такое самопроизвольное переименование может запутать людей в будущем, и почему названия следует подбирать по историческому смыслу?
Все сводится не только к привычкам людей, но и к геолокационному контексту. Ибо, прежде всего, новые наименования должны привязываться к историческому началу или к инфраструктурным объектам поблизости.
У Киевских урбанистов нет никаких замечаний к переименованию станции метро Героев Днепра на Героев Украины, поскольку полностью сохранена первая часть словосочетания и расширена вторая в своем значении. Однако не выдерживают критики другие возможные названия станций метро.
Unsplash
Дизайнер городской среды Александр Колодько считает, что переименовывать Минскую в Варшавскую — нелогично, ведь на Виноградаре сейчас строят микрорайон Варшавский.
Возле него также планируют построить станцию метро — почему бы её не назвать Варшавской?
Возле него также планируют построить станцию метро — почему бы её не назвать Варшавской?
По мнению Александра, обоснование новых названий для станций метрополитена не имеет достаточной аргументации. Особенно это видно при выборе нового названия станции метро Берестейская.
Само название Берестейская с городом Брест в Беларуси не имеет прямого отношения.
Тем более что у Бреста древнеукраинское происхождение от Берестя, — объясняет Александр.
Тем более что у Бреста древнеукраинское происхождение от Берестя, — объясняет Александр.
Председатель Совета по урбанистике Киева Виталий Селик также считает, что название Берестейская следовало бы оставить по-прежнему, поскольку эта станция названа в честь старого Брест-Литовского пути и исторического региона Брестской области.
А относительно названия метро Бучанская существуют и свои нюансы: электрички с таким маршрутом ходят не по Брестской, а со станций метро Академгородок и Святошино. Такое изменение названий может запутать не только гостей города, но и самих киевлян.
Виталий Селик уверяет, что в выборе названия станций метро следует руководствоваться местностью, на которой они расположены.
Дружбы народов тоже не стоит переименовывать в Ботаническую. Такое можно делать в городе, где есть только один Ботсад, а не три.
Дружбы народов тоже не стоит переименовывать в Ботаническую. Такое можно делать в городе, где есть только один Ботсад, а не три.
По его мнению, лучше использовать историческую привязку к местности Киева, получившей название ещё во времена Киевской Руси — Зверинец. Она пролегает между Печерском, Выдубичами, Теличкой и Черной Горой.
Такая же ситуация и с этой станцией, которая расположена возле одноименной улицы. Если менять название станции — нужно переименовывать и улицу, и площадь. По мнению председателя Совета по урбанистике Киева, станцию целесообразнее назвать в честь исторического района Бессарабки или в честь Евгения Чикаленко.
К тому же, в районе станции метро Академгородок уже есть улица и сквер имени Василия Стуса, что также может запутать горожан. Если Киевсовет все же утвердит такое название, то, вероятно, придется менять старые наименования возле Академгородка.
А как происходит новая волна полной дерусификации в украинских городах, можешь прочитать в нашем материале.