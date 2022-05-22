В Україні планують змінити назви п’ятьох станцій метро. Що не так із новими та як уникнути схожих помилок у майбутньому

Акти викорінення усього російського та “братського” із Росією займають зараз важливе місце у житті людей та влади. Окрім геополітичної та історичної потреби, “пушкінопад” та інші моменти дерусифікації задовольняють потребу українців переродитися та назавжди розірвати усі зв’язки із Росією, знищити згадки про ілюзорну дружбу.

Нещодавно кияни брали участь у виборі нових назв для п’яти станцій метро: Берестейська, Площа Льва Толстого, Дружби Народів, Героїв Дніпра та Мінська. Переможцями відкритого Google-опитування стали Бучанська, Василя Стуса, Ботанічна, Героїв України та Варшавська.

Але чому таке самовільне перейменовування може заплутати людей у майбутньому та чому назви варто підбирати за історичним сенсом?

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Що не так з новими ймовірними назвами метро?

Усе зводиться не лише до звичок людей, а й до геолокаційного контексту. Бо насамперед нові найменування повинні прив’язуватися до історичного начала, або до інфраструктурних об’єктів поблизу.

Київські урбаністи не мають жодних зауважень до перейменування станції метро Героїв Дніпра на Героїв України, оскільки повністю збережена перша частина словосполучення і розширена друга у своєму значенні. Проте не витримують критики інші ймовірні назви станцій метро.

Нова столиця дружби: Мінська — Варшавська

Дизайнер міського середовища Олександр Колодько вважає, що перейменовувати Мінську на Варшавську — нелогічно, адже на Виноградарі зараз будують мікрорайон Варшавський.

Біля нього також планують побудувати станцію метро — то чому би її не назвати Варшавською?

На думку Олександра, обґрунтування нових назв для станцій метрополітену не має достатньої бази аргументації. Особливо це видно при виборі нової назви для станції метро Берестейська.

Берестейська — Бучанська: історична прив’язка чи запит моменту?

Сама назва Берестейська до міста Бресту в Білорусі має опосередкований стосунок.

Тим паче Брест має давньоукраїнське походження від Берестя, — пояснює Олександр.

Голова Ради з урбаністики Києва Віталій Селик також вважає, що назву Берестейська варто було б залишити без змін, оскільки ця станція названа на честь старого Брест-Литовського шляху й історичного регіону Берестейщини.

А щодо назви метро Бучанська існують і свої нюанси: електрички із таким маршрутом ходять не на досі Берестейській, а зі станцій метро Академмістечко та Святошин. Тож така зміна назв може добряче заплутати не лише гостей міста, а й самих киян.

Дружби народів вже немає, станція — ще чекає ребрендингу

Віталій Селик запевняє, що у виборі назви для станцій метро варто керуватися місцевістю, на якій вони розташовані.

Дружби народів теж не варто перейменовувати на Ботанічну. Таке можна робити в місті, де є тільки один Ботсад, а не три.

На його думку, краще використати історичну прив’язку до місцевості Києва, яка отримала назву ще в часи Київської Русі, — Звіринець. Вона пролягає між Печерськом, Видубичами, Теличкою та Чорною Горою.

Площа Льва Толстого — Василя Стуса

Така ж ситуація і з цією станцією, яка розташована біля однойменної вулиці. Якщо змінювати назву станції — треба перейменовувати й вулицю, і площу. На думку голови Ради з урбаністики Києва станцію доцільніше назвати на честь історичного району Бессарабки чи на честь Євгена Чикаленка.

До того ж у районі станції метро Академмістечко вже є вулиця та сквер імені Василя Стуса, що також може заплутати містян. Якщо Київрада все ж затвердить таку назву, то, імовірно, доведеться змінювати старі найменування біля Академмістечка.

А як відбувається нова хвиля повної дерусифікації в українських містах можеш прочитати у нашому матеріалі.