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В Україні планують змінити назви п’ятьох станцій метро. Що не так із новими та як уникнути схожих помилок у майбутньому

Вікторія Мельник, практикантка сайту 22 Травня 2022, 21:01
Перейменування метро у Києві
Фото: Unsplash

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