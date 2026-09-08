Гороскоп на 9 вересня 2026: кому варто бути обережнішим

9 вересня 2026 — день особливого налаштування перед важливим оновленням. Сонце затишно почувається у дбайливій Діві, а Місяць переходить із яскравого Лева до тої ж розважливої Діви. Це стан спадаючого Місяця: ідеальний момент, щоб зупинитися, видихнути та розставити все по поличках.

Сьогодні надзвичайно цікаво взаємодіють планети. З одного боку, Меркурій утворює гармонійний тригон із Плутоном — це дарує вам гострий розум, чудову інтуїцію та здатність бачити суть речей. Але водночас Меркурій стає в опозицію до Нептуна, тож не поспішайте вірити всьому на слово й перевіряйте факти, аби уникнути ілюзій.

А ще Венера єднається з Ліліт. Цей союз нагадує: любити себе — не егоїзм, а сміливість. Прислухайся до серця та обирай власне щастя.

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Джерело: YourTango

А ще поцікався гороскопом на тиждень з 7 по 13 вересня 2026: розклади все по поличках і відкрий нове.

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