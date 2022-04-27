Україна

Путін побачить справжню дерусифікацію України: наші міста звільняються від задушливого минулого

Наталія Кулик, журналістка Факти ICTV 27 Квітня 2022, 17:00

Більше відео
0:00:16
Мирний мітинг у Херсоні
У Херсоні російські окупанти розігнали мирний мітинг світлошумовими гранатами, є потерпілі
0:03:38
Обстріл Харкова 27.04.2022 - є загиблі та поранені
Диван ходив, як дитяче ліжечко: мешканці Харкова про нові обстріли Салтівки 
0:02:51
Ситуація в Запорізькій області 27.04.2022
Росіяни вгатили по Запоріжжю крилатими ракетами — наслідки повітряної атаки
Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Полтави, Харкова та Дніпропетровщини: перша інформація про вибухи та наслідки атак
Дивитись більше

Останні відео
0:03:57
Дерусифікація України - зносять пам'ятники та перейменовують вулиці

Путін побачить справжню дерусифікацію України: наші міста звільняються від задушливого минулого
0:03:29
Робота українських театрів під час війни
Колись екзотика, а нині — буденність: як проходять театральні вистави у бомбосховищах
Велика Британія скасувала мито та квоти на українські товари
Херсонські помідори та родичі гарбузові — на які українські товари Британія скасувала мито та як це вплине на обидві країни
0:00:16
Мирний мітинг у Херсоні
У Херсоні російські окупанти розігнали мирний мітинг світлошумовими гранатами, є потерпілі
0:05:25
Допомога Україні від США та Німеччини
Крига скресла: Німеччина та США виділяють безпрецедентну допомогу Україні
0:03:38
Обстріл Харкова 27.04.2022 - є загиблі та поранені
Диван ходив, як дитяче ліжечко: мешканці Харкова про нові обстріли Салтівки 
0:02:51
Ситуація в Запорізькій області 27.04.2022
Росіяни вгатили по Запоріжжю крилатими ракетами — наслідки повітряної атаки
Обстріли Дніпропетровщини
Обстріли Полтави, Харкова та Дніпропетровщини: перша інформація про вибухи та наслідки атак
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки на 27 квітня
Актуальна карта бойових дій в Україні та небезпечні напрямки 27 квітня
0:19:09
Боррель про вступ до ЄС
Все просувається швидше, ніж зазвичай! Боррель про вступ України до ЄС та як це змінить наше життя
Більше відео
Робота українських театрів під час війни
Читати далі
Колись екзотика, а нині — буденність: як проходять театральні вистави у бомбосховищах

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь