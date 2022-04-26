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У Києві зносять монумент під Аркою дружби народів — першою пала голова росіянина

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 26 Квітня 2022, 15:05
Монумент дружби народів

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