У Києві зносять монумент під Аркою дружби народів — першою пала голова росіянина

У Києві 26 квітня почали демонтувати монумент під Аркою дружби народів, що символізував “возз’єднання України з Росією”.
Під час демонтажу першою пала голова росіянина. Можливо, через те, що була порожня.
На цьому міська влада зупинятися не планує й обіцяє демонтувати також другу скульптуру в цьому ансамблі — з червоного граніту. Але на це потребується більше часу, адже процедура складна, пояснює міський голова Віталій Кличко.
Він наголошує:
— Своє ставлення до України Росія “ознаменувала” звірячими вбивствами мирних українців, знищенням наших міст і селищ, прагненням знищити нашу державність.
Вісім метрів металу так званої “дружби двох народів” будуть прибрані з центру Києва.
Вісім метрів металу так званої “дружби двох народів” будуть прибрані з центру Києва.
А сама Арку дружби народів, яку раніше активісти фарбували в кольори веселки, а влада знов повертала їй традиційний сірий колір, отримає нову назву.
Старі символи набувають нового значення! – каже Кличко.
Старі символи набувають нового значення! – каже Кличко.
І обіцяє: Арку підсвітять кольорами українського прапору.
Зауважимо, що постамент встановили далекого 1982 року на “ознаменування возз’єднання України з Росією”.