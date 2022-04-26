В Киеве сносят монумент под Аркой дружбы народов — первой пала голова россиянина

В Киеве 26 апреля начали демонтировать монумент под Аркой дружбы народов, который символизировал “воссоединение Украины с Россией”.

Во время демонтажа первой пала голова россиянина. Возможно, потому что она была пуста.

На этом городские власти останавливаться не планируют и обещают демонтировать также вторую скульптуру в этом ансамбле — из красного гранита. Но на это уйдет больше времени, ведь процедура сложная, объясняет городской голова Виталий Кличко.

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Он подчеркивает:

— Свое отношение к Украине Россия ознаменовала зверскими убийствами мирных украинцев, уничтожением наших городов и поселков, стремлением уничтожить нашу государственность.

Восемь метров металла так называемой “дружбы двух народов” будут убраны из центра Киева.

А сама Арка дружбы народов, которую раньше активисты окрашивали в цвета радуги, а власть снова возвращала ей традиционный серый цвет, получит новое название.

Старые символы приобретают новое значение! – говорит Кличко.

И обещает: Арку подсветят цветами украинского флага.

Отметим, что постамент установили в далеком 1982 году в качестве “ознаменования воссоединения Украины с Россией”.