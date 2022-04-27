Путин увидит настоящую дерусификацию Украины: наши города освобождаются от удушливого прошлого

Борьба с оккупантом не только на поле боя, но и на культурном фронте. Ужасной ценой полномасштабная российская война в Украине наконец-то отлучает нас от всего российского.

В регионах массово сносят коммунистические памятники, переименовывают улицы, названные в честь россиян, которые к нашим городам не имели никакого отношения. Украинцы наконец-то начинают слушать украинскую музыку, а не “из-за поребрика”.

Уровень нашего патриотизма сейчас как никогда высок, и мы должны его сохранить.

Теперь украинцы показывают Путину, что такое настоящая декоммунизация. В городах и селах избавляются от навязанных Союзом героев и символов. Советские постаменты сносят в Харькове, Черновцах, Тернополе, Одессе. В Ровно все пушки и танки на местном Холме славы обещают развернуть дулом на Москву.

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В столице на восьмой год войны с обелиска на площади Победы наконец-то демонтировали изображение Ленина. Чуть дальше, на Шулявке, со стелы с городами-героями активисты убрали упоминания о Москве и Ленинграде.

Теперь здесь настоящие украинские города-герои: Мариуполь, Буча, Ирпень, Ахтырка.

Окончательный конец отношениям со страной, ежедневно уничтожающей нас, положил демонтаж памятника под Аркой Дружбы народов, когда-то знаменовавший воссоединение Украины с Россией. Такая участь ожидает еще 60 памятников и мемориальных досок, связанных с Россией и бывшим Союзом. И это только в Киеве!

Была культурная оккупация, которая на сегодняшний день не завершилась и от которой Киев должен избавиться, — говорит заместитель городского головы Киева Владимир Бондаренко.

В течение долгих веков Россия пыталась подавить украинскую культуру, чтобы покорить несокрушимый народ. Однако каждый раз все шло не по ее плану.

Теперь, кроме уничтожения российских оккупантов на нашей земле, пора заодно избавиться от топонимов, связанных со страной-агрессором. Читай, следует ли провести дерусификацию памятников культуры в Украине.