Проспект Червоной калины и улица Героев полка Азов — в Киеве переименовали почти 100 улиц

В Киеве переименовали почти 100 улиц, связанных с советским прошлым и Россией. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Новые названия, предложенные и поддержанные гражданами, увековечат память о выдающихся исторических событиях Украины, а также известных украинцах.
Это важный шаг к тому, чтобы снизить лживые манипуляции и влияние российского агрессора на трактовку нашей истории, — объясняет Кличко.
Это важный шаг к тому, чтобы снизить лживые манипуляции и влияние российского агрессора на трактовку нашей истории, — объясняет Кличко.
Член наблюдательного совета Ассоциации молодежных центров Украины Олег Слабоспицкий поделился списком переименованных улиц столицы.
Кличко сообщил, что процесс переименования столичных топонимов еще не завершен. На следующем пленарном заседании КГГА продолжит дерусификацию Киева.
С начала декоммунизации с 2015 года в Броварах переименовали более 200 улиц и переулков. А этой весной с карты города исчезло более 30 российских топонимов.
Недавно в Броварах появилась улица в честь 72-й бригады Черных Запорожцев. Читай, что это значит.
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