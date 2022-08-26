Украина

Проспект Червоной калины и улица Героев полка Азов — в Киеве переименовали почти 100 улиц

Елена Яковлева, редактор сайта 26 августа 2022, 11:30
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Перейменування вулиць у Києві - повний список
Проспект Червоной калины и улица Героев полка Азов — в Киеве переименовали почти 100 улиц
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