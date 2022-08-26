Проспект Червоной калины и улица Героев полка Азов — в Киеве переименовали почти 100 улиц

В Киеве переименовали почти 100 улиц, связанных с советским прошлым и Россией. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Новые названия, предложенные и поддержанные гражданами, увековечат память о выдающихся исторических событиях Украины, а также известных украинцах.

Это важный шаг к тому, чтобы снизить лживые манипуляции и влияние российского агрессора на трактовку нашей истории, — объясняет Кличко.

Полный список переименованных улиц в Киеве

Член наблюдательного совета Ассоциации молодежных центров Украины Олег Слабоспицкий поделился списком переименованных улиц столицы.

ул. Агитаторская — ул. Видовая (Соломенский)

пер. Астраханский — пер. Князя Ярополка Святославича (Днепровский)

ул. Байкальская — ул. Мелитопольская (Голосеевский)

ул. Балакирева — ул. Ивана Пидковы (Голосеевский)

ул. Бориса Гарина — ул. Дачная (Соломенский)

ул. Брянская — ул. Богодуховская (Соломенский)

ул. Бударина — ул. Украинского возрождения (Святошинский)

пер. Выборгский — пер. Попаснянский (Соломенский)

ул. Отечественная — ул. Опольская (Подольский)

ул. Водников — ул. Свитязская (Подольский)

ул. Волжская — ул. Гайдамацкая (Голосеевский)

пер. Волжский — пер. Гайдамацкий (Голосеевский)

ул. Волховская — ул. Энергодарская (Днепровский)

пер. Волховский — пер. Томаковский (Днепровский)

ул. Героев войны — ул. Украинских повстанцев (Соломенский)

ул. Глинки — ул. Максима Березовского (Соломенский)

пер. Говорова Маршала — пер. Камень-Каширский (Голосеевский)

ул. Гончарова — ул. Брюссельская (Шевченковский)

ул. Двинская — ул. Днестровская (Днепровский)

ул. Дежнева — ул. Николая Миклухо-Маклая (Соломенский)

пер. Дежнева — пер. Северодонецкий (Соломенский)

пер. Добролюбова — пер. Парижский (Печерский)

ул. Енисейская — ул. Бужская (Голосеевский)

ул. Жмаченко Генерала — ул. Князя Романа Мстиславича (Днепровский)

пер. Октябрьский — пер. Сивановский (Святошинский)

ул. Каблукова Академика — ул. Виталия Скакуна (Соломенский)

ул. Калачевская — ул. Слобожанская (Днепровский)

ул. Камышинская — ул. Польская (Голосеевский)

пер. Кантемировский — пер. Корецкий (Деснянский)

ул. Кареловская — ул. Луки Долинского (Подольский)

пер. Карельский — пер. Финский (Деснянский, Днепровский)

ул. Кемеровская — ул. Гетмана Даниила Апостола (Оболонский)

ул. Кисловодская — ул. Миргородская (Деснянский)

пер. Кисловодский — пер. Моршинский (Деснянский)

пер. Кировоградский — пер. Кропивницкий (Голосеевский)

ул. Конева Маршала — ул. Самойла Кошки (Голосеевский)

пер. Кузбасский — пер. Токмакский (Деснянский)

ул. Лобачевского — ул. Княгини Ингигерды (Днепровский)

пер. Лодыгина — пер. Дендрологический (Подольский)

ул. Лодыгина — ул. Тараса Трясило (Подольский)

пер. Магнитогорский — пер. Херсонский (Деснянский)

ул. Малиновского Маршала — ул. Героев полка Азов (Оболонский)

ул. Маркса Карла — ул. Гуцульская (Соломенский)

ул. Маршала Бирюзова — ул. Вербовская (Святошинская)

просп. Маяковского Владимира — просп. Червоной калины (Деснянский)

ул. Мичурина — ул. Ягеллонская (Деснянский)

ул. Мичурина — ул. Никольско-Хуторская (Оболонский)

ул. Мичурина — ул. Морских пехотинцев (Соломенский)

ул. Можайская — ул. Семьи Житецких (Соломенский)

ул. Москворецкая — ул. Збруцкая (Святошинский)

ул. Нахимова — ул. Квартальная (Деснянский)

ул. Новгородская — ул. Новгород-Северская (Соломенский)

ул. Орловская — ул. Олешковская (Шевченковский)

ул. Осиповского — ул. Байды Вишневецкого (Подольский)

ул. Питерская — ул. Лондонская (Соломенский)

ул. Плещеева — ул. Ходосовская (Голосеевский)

ул. Ползунова — ул. Сечеславская (Соломенский)

ул. Псковская — ул. Почаевская (Голосеевский)

пер. Псковский — пер. Почаевский (Голосеевский)

ул. Пухова Генерала — ул. Князя Всеволода Ярославича (Святошинский)

ул. Радищева — ул. Волновахская (Соломенский)

ул. Рыбака Натана — ул. Святодуховская (Деснянский)

ул. Римского-Корсакова — ул. Римская (Голосеевский)

ул. Россошанская — ул. Атамана Зеленого (Дарницкий)

ул. Ростовская — ул. Луцкая (Подольский)

ул. Саврасова — ул. Костопаловская (Соломенский)

ул. Светлогорская — ул. Светлодарская (Соломенский)

ул. Сергеенко Ивана — ул. Пластовая (Днепровский)

пер. Серпуховский — пер. Свалявский (Голосеевский)

ул. Седова — ул. Черторыйская (Деснянский)

ул. Серова Валентина — ул. Серожупанников (Днепровский)

пер. Славгородский — пер. Тростянецкий (Дарницкий)

ул. Смоленская — ул. Семьи Бродских (Соломенский)

ул. Ставропольская — ул. Волчегорская (Шевченковский)

пер. Ставропольский — пер. Волчегорский (Шевченковский)

пер. Столетова — пер. Галшки Гулевичевны (Голосеевский)

ул. Таганрогская — ул. Князя Любарта (Днепровский)

пер. Таганрогский — пер. Скадовский (Днепровский)

пер. Тагильский — пер. Бойковский (Подольский)

тупик Тверской — тупик Фортечный (Печерский)

ул. Тимирязевская — ул. Садово-Ботаническая (Печерский)

пер. Тимирязевский — пер. Садово-Ботанический (Печерский)

пер. Тихвинский — пер. Тывровский (Голосеевский)

ул. Тихорецкая — ул. Семена Палия (Голосеевский)

пер. Тихорецкий — пер. Семена Палия (Голосеевский)

пер. Тобольский — пер. Слуцкий (Голосеевский)

пл. Тульская — пл. Героев УПА (Оболонский)

пер. Тульский — пер. Супийский (Голосеевский)

ул. Улитина Ивана — ул. Улицкая (Святошинский)

ул. Уральская — ул. Чумацкая (Голосеевский)

пер. Уральский — пер. Чумацкий (Голосеевский)

ул. Уссурийская — ул. Зеленого Клина (Шевченковский)

пер. Уссурийский — пер. Зеленого Клина (Шевченковский)

пер. Холмогорский — пер. Ольвийский (Голосеевский)

пер. Цимлянский — пер. Ромский (Подольский)

пер. Красный — пер. Князя Владимира Ольгердовича (Соломенский)

ул. Краснопольская — ул. Перемышльская (Подольский)

пер. 1-й Чехова — пер. Атаманский (Дарницкий)

пер. 2-й Чехова — пер. Березовский (Дарницкий)

пер. Шишкинский — пер. Ильи Репина (Шевченковский)

ул. Яблочкова — ул. Гетмана Павла Бута (Подольский)

ул. Якубовского Маршала — ул. Героев Мариуполя (Голосеевский)

Кличко сообщил, что процесс переименования столичных топонимов еще не завершен. На следующем пленарном заседании КГГА продолжит дерусификацию Киева.

С начала декоммунизации с 2015 года в Броварах переименовали более 200 улиц и переулков. А этой весной с карты города исчезло более 30 российских топонимов.

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