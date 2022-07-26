В Броварах назвали улицу в честь 72-й бригады Черных Запорожцев! Подробности дерусификации

С начала декоммунизации, 2015 года, в Броварах со стотысячным населением переименовали более 200 улиц и переулков. А этой весной с карты города исчезло более 30 российских топонимов. Кроме того, именем 72-й бригады назвали одну из центральных улиц в Броварах.

В Броварах появилась улица Черных Запорожцев

Именно Черные Запорожцы не пустили врага в пригород столицы, а потом уже и в Киев. Таким образом горожане поблагодарили бойцов, которые сейчас воюют с оккупантом на Востоке.

Воины говорят, что для них такая благодарность — не только вдохновение на дальнейшую борьбу за независимость, но и память о погибших товарищах.

Теперь уже бывшая улица Короленко, одна из центральных и самых длинных в городе, известна своим рынком. Местные продавцы о переименовании узнают от журналистов.

Переименование — это хорошо, новое название звучит очень хорошо.

Имя Черных Запорожцев 72-й бригаде дали в честь кавалеристов армии УНР, которые не потерпели ни одного поражения в битвах с московитами 100 лет назад. В дни современной войны с Россией 72-я бригада выбила врагов из Киевской области, не пустив их в Бровары и столицу.

Военный с позывным Семен приехал с фронта ненадолго, на лечение. Он — заместитель командира подразделения, отражавшего враждебное нашествие в селе Русанов, под Броварами.

Такого нашествия техники мы не видели никогда. Все пылало, я сказал, что отступать некуда, иначе Киева не будет.

Семен вспоминает: наши бойцы начали окапываться, когда узнали, что на них движется колонна танков. И тут произошло то, от чего он впервые растерялся, — на велосипедах съезжались местные с лопатами.

Командир, где тебе копать?

И вот люди помогли обустроить оборону. Они не хотели уходить, когда надвигалась колонна техники россиян, и продолжали копать. Это запомнилось больше всего.

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72-я бригада Черных Запорожцев

Черные Запорожцы крушили вражеские колонны, уничтожали оккупантов, которые в несколько раз превышали числом, забирали трофейные танки. После освобождения Киевской области 72-я бригада воевала в Сумской, Харьковской областях, в Лисичанске.

Сейчас она защищает Донецкую область. На днях пришло печальное известие: погиб командир роты Юрий Таран.

На домах уже цепляют новые таблички, на них есть QR-код, который можно просканировать и прочитать больше информации о 72-й бригаде.

Мы должны гордиться своими героями, не только Бэтменом или Железным человеком. Самому младшему герою в моей бригаде 19 лет — они железные люди.

Ранее мы рассказывали, как военный ВСУ обратился к херсонцам и рассказал о контрнаступлении.

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