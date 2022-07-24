Очень скоро вы будете освобождены! Военный ВСУ обратился к херсонцам и рассказал о контрнаступлении

На Юге Украины кипит работа по освобождению территорий от российских оккупантов. Украинский военный записал видеообращение к херсонцам.

Он заверил, что очень скоро с фронта поступят хорошие новости для украинцев и плохие — для коллаборантов, которые так же, как российские захватчики, будут нести ответственность за преступления против мирного населения.

Вооруженные Силы Украины обращаются к жителям временно оккупированных территорий Херсонской области. Уверяем вас: вы будете освобождены от жестокого нашествия ордынских московитов. Уже очень скоро, — сказал армиец.

По его словам, ВСУ успешно продвигаются вперед, а все стратегические мосты россиян в городе и области находятся под огневым контролем Украины.

— Мы постепенно отрезаем оккупантов от их снабжения и возможности побега. Мы уничтожаем вражеские склады с боеприпасами и их пункты управления.

Под огневым контролем находятся все стратегические мосты, которыми они пользуются для снабжения вооружением и живым мясом, — отметил военный.

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Контрнаступление ВСУ в Херсонской области вызывает оживленное обсуждение в соцсетях. Однако разглашение информации о действиях военных может повредить нашим защитникам.

Смотри, какая ситуация сейчас на Юге и как проходит современная гибридная война.

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