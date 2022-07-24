Люди

Очень скоро вы будете освобождены! Военный ВСУ обратился к херсонцам и рассказал о контрнаступлении

Елена Яковлева, редактор сайта 24 июля 2022, 17:30

Больше видео
0:06:34
Андрій Шевченко на Саміті перших леді та джентльменів
Бомбы — не повод забыть о мечтах. Андрей Шевченко обратился к мальчику, потерявшему маму в Мариуполе
0:02:27
Девід Бекхем на Саміті перших леді й джентельменів
Ни один ребенок не должен это видеть: Дэвид Бекхэм поддержал Украину на Саммите первых леди и джентльменов
0:03:09
Історія жінки з Гуляйполя, що втратила ногу, але не силу духу
Утратила конечность и пережила шесть операций, чтобы спасти вторую. История о несокрушимости духа и жажде к жизни
0:06:57
Незаконна депортація українських дітей
Воруют будущее Украины: сколько украинских детей депортировали россияне и как их будут возвращать
Смотреть больше

Последние видео
0:04:15
Біжу за Азовсталь - як пройшов спортивний флешмоб

Бегу за Азовсталь — в Украине и мире прошел спортивный флешмоб в поддержку защитников Мариуполя
0:01:10
Ситуація в Херсонській області 24.07.2022 - ЗСУ записали звернення до херсонців
Очень скоро вы будете освобождены! Военный ВСУ обратился к херсонцам и рассказал о контрнаступлении
0:00:49
Байрактар ТВ2
Канада, Польша, Норвегия: кто в мире собирает средства на Байрактары для Украины
Женщины на войне
Война женского рода: сколько женщин сейчас защищает Украину в армии
П’ять місяців повномасштабної війни з Росією: найгучніші події
Война не сломит Украину! Самые важные события за пять месяцев полномасштабного вторжения РФ
0:05:58
Яка ситуація у Харкові 24 липня: наслідки обстрілів
Почти 500 ударов за пять месяцев, но город не сдается! Как живет непокоренный Харьков
0:06:34
Андрій Шевченко на Саміті перших леді та джентльменів
Бомбы — не повод забыть о мечтах. Андрей Шевченко обратился к мальчику, потерявшему маму в Мариуполе
0:03:33
Наслідки обстрілу одеського порту 23.07.2022
Соглашения с Россией не стоят бумаги, на которой написаны: удалось ли спасти зерно из Одесского порта
0:02:27
Девід Бекхем на Саміті перших леді й джентельменів
Ни один ребенок не должен это видеть: Дэвид Бекхэм поддержал Украину на Саммите первых леди и джентльменов
Карта бойових дій в Україні сьогодні - де точаться бої в Україні 24 липня
Актуальная карта боевых действий в Украине и опасные направления на 24 июля
Больше видео
Біжу за Азовсталь - як пройшов спортивний флешмоб
Читать дальше
Бегу за Азовсталь — в Украине и мире прошел спортивный флешмоб в поддержку защитников Мариуполя
Байрактар ТВ2
Читать дальше
Канада, Польша, Норвегия: кто в мире собирает средства на Байрактары для Украины

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь