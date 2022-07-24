Уже незабаром ви будете звільнені! Військовий ЗСУ звернувся до херсонців та розповів про контрнаступ

На Півдні України кипить робота зі звільнення територій від російських окупантів. Український військовий записав відеозвернення до херсонців.

Він запевнив, що вже невдовзі з фронту надійдуть добрі новини для українців та погані — для колаборантів, які так само як російські загарбники, нестимуть відповідальність за злочини на території України.

Збройні Сили України звертаються до мешканців тимчасово окупованих територій Херсонщини. Запевняємо вас, що ви будете звільнені від жорстокої навали ординських московитів. Уже дуже скоро, — сказав армієць.

За його словами, ЗСУ успішно просуваються вперед, а всі стратегічні мости росіян у місті та області перебувають під вогневим контролем України.

— Ми поступово відрізаємо окупантів від їхнього постачання та можливості втечі. Ми винищуємо ворожі склади з боєприпасами та їхні пункти управління.

Під вогневим контролем знаходяться всі стратегічні мости, якими вони користуються для постачання озброєння та живого м’яса, — зазначив військовий.

Контрнаступ ЗСУ на Херсонщині викликає жваве обговорення в соцмережах. Проте розголошення інформації про дії військових може зашкодити нашим захисникам.

Дивись, яка зараз ситуація на Півдні та як проходить сучасна гібридна війна.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!