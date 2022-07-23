Важливо зберігати тишу, щоб почути плани ворога — Наталія Гуменюк про контрнаступ ЗСУ на півдні

Останніми днями в соцмережах активно обговорюють успіхи ЗСУ на південному напрямку фронту.

Проте розголошення інформації про дії військових може зашкодити нашим захисникам. Адже росіяни уважно стежать за українським медіапростором.

Начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла в ефірі телемарафону про контрнаступальну операцію українських армійців, необхідність дотримання режиму тиші та гібридність сучасної війни.

Я ще раз зауважую про те, що інформація, де знаходяться і що роблять наші підрозділи, шкодить військовій операції.

Якщо ви хочете зробити так, щоб новини про звільнення Херсонщини були якнайскоріше, то, будь ласка, дотримуйтесь режиму тиші й дочекайтесь наших новин, — наголосила Гуменюк.

Це важливо, тому що сучасна війна мало чим скидається на баталії Другої світової. Нині боротьба триває також на інформаційному фронті.

Тому українцям потрібно навчитись “тримати ту тишу, яка необхідна військовим, щоб почути наміри ворога”.

Завдяки сучасному озброєнню українські військові зараз вражають ворожі об’єкти на великій відстані. Тому росіяни отримують втрати ще до того, як йдуть у наступ.

Важливо не заважати нашим героям виконувати свою роботу.

Деталі дивись у відео.

Мирному населенню варто дослухатись до військових, щоб зберегти собі життя. Карта бойових дій в Україні підкаже, де можуть точитись запеклі бої.

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