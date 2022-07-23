Україна

Важливо зберігати тишу, щоб почути плани ворога — Наталія Гуменюк про контрнаступ ЗСУ на півдні

Олена Яковлєва, редакторка сайту 23 Липня 2022, 12:02
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