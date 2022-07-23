Ранковий обстріл поблизу Кропивницького: поцілили в аеродром та об’єкт залізниці, є загиблі

На жаль, для українців кожен ранок уже майже п’ять місяців починається з тривожних новин. Ось, що таке російська рулетка — коли не знаєш, коли й куди влучить ворожа ракета цього разу.

Сьогодні, 23 липня, росіяни випустили 13 ракет по Кіровоградській області. Вісім ракет Калібр морського базування та п’ять ракет Х-22 з літака ТУ-22М3 поцілили у військовий аеродром Канатове та в один з об’єктів Укрзалізниці поблизу Кропивницького.

Ворог лютує. Сьогодні він спрямував на нашу мирну землю в центрі України аж 13 ракетних залпів, — повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

За його словами, унаслідок ракетних ударів загинули троє людей, дев’ятеро поранених.

Крім того, частина одного з мікрорайонів залишилась без світла через те, що спрацювала система захисту тягової підстанції. Аварійні бригади Обленерго вже працюють над відновленням електролінії.

На місці влучання працюють рятувальні та піротехнічні підрозділи.

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Одним з найбільш зруйнованих в Україні міст є Маріуполь. Його доведеться відновлювати повністю. Проте там все ще живуть люди, як похилого віку, так і молодь.

Дивись, який має вигляд Маріуполь зараз.

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