Утренний обстрел вблизи Кропивницкого: попали в аэродром и объект железной дороги, есть погибшие

К сожалению, для украинцев каждое утро уже почти пять месяцев начинается с тревожных новостей. Вот что такое русская рулетка — когда не знаешь, когда и куда попадет вражеская ракета на этот раз.

Сегодня, 23 июля, россияне выпустили 13 ракет по Кировоградской области. Восемь ракет Калибр морского базирования и пять ракет Х-22 с самолета ТУ-22М3 попали в военный аэродром Канатово и один из объектов Укрзалізниці вблизи Кропивницкого.

Враг свирепствует. Сегодня он направил на нашу мирную землю в центре Украины 13 ракетных залпов, — сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

По его словам, в результате ракетных ударов погибли три человека, девять раненых.

Кроме того, часть одного из микрорайонов осталась без света из-за того, что сработала система защиты тяговой подстанции. Аварийные бригады Облэнерго уже работают над восстановлением электролинии.

На месте попадания работают спасательные и пиротехнические подразделения.

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Одним из самых разрушенных в Украине городов является Мариуполь. Его придется восстанавливать полностью. Однако там все еще живут как пожилые люди, так и молодежь.

Смотри, как выглядит Мариуполь сейчас.

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