Как выглядит Мариуполь сейчас на самом деле: экскурсия разрушенным городом от подростков

В результате российской агрессии и постоянных авиаударов по гражданским кварталам большая часть инфраструктуры прифронтовых и оккупированных городов разрушена.

Одним из самых разрушенных городов является Мариуполь, его придется восстанавливать полностью. Там, среди развалин, мин и растяжек, все еще живут как пожилые люди, так и молодежь.

Местные подростки провели небольшую экскурсию по кварталу, где когда-то жила их бабушка и показали, во что русское “освобождение” превратило жилье людей.

Таксист предупредил подростков, чтобы те были осторожны, ведь эта местность до сих пор не разминирована и можно наткнутся на растяжку.

По дороге к дому бабушки не встретилось ни одного уцелевшего дома — все стоят сожжены, разрушены и пусты, туда вряд ли вернется жизнь.

Это же касается и автомобилей, которые тоже нельзя считать пригодными для ремонта. Кое-где встречаются объявления по поиску домашних питомцев и люди, которые все еще живут среди руин.

Преимущественно это пенсионеры, которым некуда ехать, а их дома уцелели на первых этажах.

Наши военные ежедневно рискуют жизнью, чтобы как можно скорее во все разрушенные города снова вернулись люди и восстановилась жизнь.

Однако сейчас жизнь там представить трудно, большинство жителей успели уехать, многие погибли, а те, которые остались, вынуждены выживать. О том, как люди выживают в Мариуполе читайте в нашем эксклюзиве.

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