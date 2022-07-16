Все разрушено, а на развалинах – флаг врага. Волнующая история жительницы Мариуполя об адской жизни в городе во время войны

41-летняя Наталья вместе с сыном и мужем встретила войну в родном Мариуполе. Женщина пережила сильнейшие обстрелы, предательство соседей, голод. И все время молилась, чтобы выбраться на подконтрольную Украине территорию.

Наталья при мирной жизни работала бухгалтером. Если бы еще пять месяцев назад ей сказали, что придется считать не зарплаты, а хлебные лепешки, потому что не будет хватать пищи, женщина ни за что не поверила бы.

Быт во время войны

41-летняя Наталья из Мариуполя вспоминает, как пекла лепешки, чтоб было что есть. Из одного замеса получалось 16-17 лепешек, которые семья делила на три дня.

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Я жарила их на сковороде. Просто мука, дрожжи и вода. Сын постоянно просил лепешки, хотя до войны хлеба не ел. И самое страшное было запретить ему сегодня, чтобы завтра ему было, что есть.

Муки, картофеля, круп и другой еды купить в магазинах было невозможно. Всем этим с семьей женщины делились соседи.

Мы не запасливые, на ужин продуктов купили и все. Так что когда началась война, есть нам особенно нечего было. Но рядом с нами жила очень добрая бабушка с сыном. Они делились всем – мукой, чтобы можно было лепешки жарить, крупами.

За водой мужчины ходили раз в 2-3 дня. Так что ее экономили, как могли, вспоминает Наталья. Ежедневно мыли посуду, готовили еду и все, чтобы помыться самим речи не было.

Однажды пришли к колодцу, а там никого. Только баклажки разбросаны и повсюду кровь. А что делать? Набрали воды и вернулись домой.

В следующий раз сами попали под минометный обстрел. Муж пришел, руки дрожат. Говорит, больше не пойдет.

Первые недели постоянно болели почки от воды. Она была желтая и мутная. Хорошо, что лекарство у соседки нашлось, и я его купила у нее, потому что не выдерживала. Ну, а потом организм уже привык.

Постоянные обстрелы

Пока Мариуполь полностью не оккупировали, его все время обстреливали, прекрасно осознавая, что в городе остается много мирных жителей, которые прячутся либо в своих домах, либо в подвалах.

У нас в Мариуполе дом и “летняя кухонька”, как мы называем. Газа не стало почти сразу, поэтому переселись в ту кухоньку, потому что там была печь. Нет обстрелов – греемся в “летней кухне”, только начнутся – убегаем в погреб.

Однажды ночью, с третьего на четвертое апреля, начались очередные обстрелы. Наталья очень четко помнит эти даты, потому что называет ту ночь одной из самых страшных в своей жизни.

Мы с сыном спали и впервые за долгое время даже разделись, потому что до этого ложились исключительно в одежде. Было около полуночи. Муж, который караулил, разбудил нас и приказал бежать в погреб.

Я смотрю в окно, а там с неба что-то такое зелененькое спускается, и говорю спросонья: “Это что салют?” На что муж отвечает: “Какой салют? Это, наверное, фосфорные бомбы”.

Обстрелы продолжались каждые пять минут вплоть до пяти утра. В результате загорелся соседский дом. Это счастье, считает Наталья, что огонь не опрокинулся на их дом, учитывая, что воды у них почти не было, чтобы погасить пожар.

Какие масштабы разрушений

В Мариуполе не осталось ни одного неразрушенного здания, говорит женщина. Казалось бы, стоит целая многоэтажка, а с другой стороны, в ней огромная дыра вместо квартир.

По городу страшно ходить, повсюду разруха, ничего живого не осталось вообще. Разбросаны одежда, вещи, мебель, кирпич.

Рашистские блокпосты стоят, проверяют всех: женщин, детей. Мужчины пытались не ходить по улицам, потому что их ловили и забирали в так называемые фильтрационные лагеря.

Но самый большой сюр, что все разрушено, и на этих руинах флаг “ДНР” висит. Так вот такой он, русский мир? Все разрушить и флаг повесить?

Об измене

Не всех соседей женщина может назвать украинцами. Были настоящие патриоты, а были и поддержавшие приход российских военных.

Стыдно, но многие местные радовались приходу рашистов. Назвать их украинцами мне не поворачивается язык.

Мы с мужем очень боялись. У нас на доме всегда висел флаг Украины. А когда началась война, я попросила его снять. Нервничала, что нас могут сдать еще одни наши соседи, которые поддерживали оккупантов.

На второй день, как вошли в Мариуполь, они вывесили флаг “ДНР”. Уже когда была война, муж не выдерживал и ходил ссориться. Я просила его молчать, ведь им ничего не докажешь, а мы могли пострадать.

Среди учителей сына Натальи также были предатели, которые быстро переобулись и призывали к обучению по российской программе.

Мы с соседкой Мариной решили детей в такую ​​школу не пускать. Пусть лучше сидят дома. Если придется уходить на второй год, так и будет. Знания нужны, но не такие.

В том, что оккупанты целенаправленно пытаются уничтожить украинскую идентичность, Наталья не сомневается. Доказательством тому расстрелянный Кобзарь Тараса Шевченко, который они нашли возле разрушенной школы.

Об одной детской улыбке и спасении

В Мариуполе вместе с семьей женщина прожила несколько месяцев. Все это время ее свекор искал волонтеров, которые могли бы их оттуда вывезти.

Удалось это сделать только в начале июня, семья отправилась во Львов. В эвакуацию решаются не все мариупольцы, говорит Наталья. Дорога очень опасна. Россияне расстреливают авто без всякой причины.

Одну сцену я никогда не забуду. Мы едем, а вокруг все разрушено. И здесь холм небольшой. На нем девочка лет 12. Волосы у нее короткие-короткие. А платье, как то, что было у меня в 86-м.

Так вот, она стоит на том холме, а позади такой красивый закат. Девочка улыбается, машет нам рукой, а я не могу сдержать слов и плачу.

Во Львове женщину с мужем и сыном приняло убежище, организованное благотворительным фондом Твоя опора вместе с партнерами.

Шелтер очень нуждается в поддержке. Ведь там сейчас около сотни украинцев, в основном из Донецкой, Луганской, Херсонской и Николаевской областей.

Но в целом вместительность приюта до 180 человек, и регулярно эвакуационным поездом привозят еще людей, которые не в состоянии оставаться дома или вообще потеряли свой дом.

Поддержать убежище можно по ссылке.

А если ты нуждаешься в помощи, обращайся по телефону: 096 312 87 08 (Viber, WhatsApp, Telegram).

О наличии свободных мест дополнительно уточняй по телефону. Приют работает круглосуточно. Заселение возможно с 6:30 до 21:30 ежедневно.

Каждый день россияне обстреливают города, уничтожают дома и гражданские объекты, унося этим жизнь больших и маленьких украинцев. Совершенно нормальным желанием является восстановить справедливость и привлечь всех причастных к строжайшему наказанию и адским мучениям.

В аду для оккупантов уже подготовили отдельный котел, а можно ли их отправить туда ускоренно с помощью смертной казни? Мы разобрались, как работает смертная казнь и где она действует?

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