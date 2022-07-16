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Все разрушено, а на развалинах – флаг врага. Волнующая история жительницы Мариуполя об адской жизни в городе во время войны

Вероника Кононенко, практикантка сайта 16 июля 2022, 12:00
історія жительки маріуполя

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