Все разрушено, а на развалинах – флаг врага. Волнующая история жительницы Мариуполя об адской жизни в городе во время войны

41-летняя Наталья вместе с сыном и мужем встретила войну в родном Мариуполе. Женщина пережила сильнейшие обстрелы, предательство соседей, голод. И все время молилась, чтобы выбраться на подконтрольную Украине территорию.
Наталья при мирной жизни работала бухгалтером. Если бы еще пять месяцев назад ей сказали, что придется считать не зарплаты, а хлебные лепешки, потому что не будет хватать пищи, женщина ни за что не поверила бы.
41-летняя Наталья из Мариуполя вспоминает, как пекла лепешки, чтоб было что есть. Из одного замеса получалось 16-17 лепешек, которые семья делила на три дня.
Я жарила их на сковороде. Просто мука, дрожжи и вода. Сын постоянно просил лепешки, хотя до войны хлеба не ел. И самое страшное было запретить ему сегодня, чтобы завтра ему было, что есть.
Я жарила их на сковороде. Просто мука, дрожжи и вода. Сын постоянно просил лепешки, хотя до войны хлеба не ел. И самое страшное было запретить ему сегодня, чтобы завтра ему было, что есть.
Муки, картофеля, круп и другой еды купить в магазинах было невозможно. Всем этим с семьей женщины делились соседи.
Мы не запасливые, на ужин продуктов купили и все. Так что когда началась война, есть нам особенно нечего было. Но рядом с нами жила очень добрая бабушка с сыном. Они делились всем – мукой, чтобы можно было лепешки жарить, крупами.
За водой мужчины ходили раз в 2-3 дня. Так что ее экономили, как могли, вспоминает Наталья. Ежедневно мыли посуду, готовили еду и все, чтобы помыться самим речи не было.
Однажды пришли к колодцу, а там никого. Только баклажки разбросаны и повсюду кровь. А что делать? Набрали воды и вернулись домой.
Однажды пришли к колодцу, а там никого. Только баклажки разбросаны и повсюду кровь. А что делать? Набрали воды и вернулись домой.
В следующий раз сами попали под минометный обстрел. Муж пришел, руки дрожат. Говорит, больше не пойдет.
Первые недели постоянно болели почки от воды. Она была желтая и мутная. Хорошо, что лекарство у соседки нашлось, и я его купила у нее, потому что не выдерживала. Ну, а потом организм уже привык.
Пока Мариуполь полностью не оккупировали, его все время обстреливали, прекрасно осознавая, что в городе остается много мирных жителей, которые прячутся либо в своих домах, либо в подвалах.
У нас в Мариуполе дом и “летняя кухонька”, как мы называем. Газа не стало почти сразу, поэтому переселись в ту кухоньку, потому что там была печь. Нет обстрелов – греемся в “летней кухне”, только начнутся – убегаем в погреб.
У нас в Мариуполе дом и “летняя кухонька”, как мы называем. Газа не стало почти сразу, поэтому переселись в ту кухоньку, потому что там была печь. Нет обстрелов – греемся в “летней кухне”, только начнутся – убегаем в погреб.
Однажды ночью, с третьего на четвертое апреля, начались очередные обстрелы. Наталья очень четко помнит эти даты, потому что называет ту ночь одной из самых страшных в своей жизни.
Мы с сыном спали и впервые за долгое время даже разделись, потому что до этого ложились исключительно в одежде. Было около полуночи. Муж, который караулил, разбудил нас и приказал бежать в погреб.
Я смотрю в окно, а там с неба что-то такое зелененькое спускается, и говорю спросонья: “Это что салют?” На что муж отвечает: “Какой салют? Это, наверное, фосфорные бомбы”.
Я смотрю в окно, а там с неба что-то такое зелененькое спускается, и говорю спросонья: “Это что салют?” На что муж отвечает: “Какой салют? Это, наверное, фосфорные бомбы”.
Обстрелы продолжались каждые пять минут вплоть до пяти утра. В результате загорелся соседский дом. Это счастье, считает Наталья, что огонь не опрокинулся на их дом, учитывая, что воды у них почти не было, чтобы погасить пожар.
В Мариуполе не осталось ни одного неразрушенного здания, говорит женщина. Казалось бы, стоит целая многоэтажка, а с другой стороны, в ней огромная дыра вместо квартир.
По городу страшно ходить, повсюду разруха, ничего живого не осталось вообще. Разбросаны одежда, вещи, мебель, кирпич.
По городу страшно ходить, повсюду разруха, ничего живого не осталось вообще. Разбросаны одежда, вещи, мебель, кирпич.
Рашистские блокпосты стоят, проверяют всех: женщин, детей. Мужчины пытались не ходить по улицам, потому что их ловили и забирали в так называемые фильтрационные лагеря.
Но самый большой сюр, что все разрушено, и на этих руинах флаг “ДНР” висит. Так вот такой он, русский мир? Все разрушить и флаг повесить?
Не всех соседей женщина может назвать украинцами. Были настоящие патриоты, а были и поддержавшие приход российских военных.
Стыдно, но многие местные радовались приходу рашистов. Назвать их украинцами мне не поворачивается язык.
Стыдно, но многие местные радовались приходу рашистов. Назвать их украинцами мне не поворачивается язык.
Мы с мужем очень боялись. У нас на доме всегда висел флаг Украины. А когда началась война, я попросила его снять. Нервничала, что нас могут сдать еще одни наши соседи, которые поддерживали оккупантов.
На второй день, как вошли в Мариуполь, они вывесили флаг “ДНР”. Уже когда была война, муж не выдерживал и ходил ссориться. Я просила его молчать, ведь им ничего не докажешь, а мы могли пострадать.
Среди учителей сына Натальи также были предатели, которые быстро переобулись и призывали к обучению по российской программе.
Мы с соседкой Мариной решили детей в такую школу не пускать. Пусть лучше сидят дома. Если придется уходить на второй год, так и будет. Знания нужны, но не такие.
Мы с соседкой Мариной решили детей в такую школу не пускать. Пусть лучше сидят дома. Если придется уходить на второй год, так и будет. Знания нужны, но не такие.
В том, что оккупанты целенаправленно пытаются уничтожить украинскую идентичность, Наталья не сомневается. Доказательством тому расстрелянный Кобзарь Тараса Шевченко, который они нашли возле разрушенной школы.
В Мариуполе вместе с семьей женщина прожила несколько месяцев. Все это время ее свекор искал волонтеров, которые могли бы их оттуда вывезти.
Удалось это сделать только в начале июня, семья отправилась во Львов. В эвакуацию решаются не все мариупольцы, говорит Наталья. Дорога очень опасна. Россияне расстреливают авто без всякой причины.
Одну сцену я никогда не забуду. Мы едем, а вокруг все разрушено. И здесь холм небольшой. На нем девочка лет 12. Волосы у нее короткие-короткие. А платье, как то, что было у меня в 86-м.
Так вот, она стоит на том холме, а позади такой красивый закат. Девочка улыбается, машет нам рукой, а я не могу сдержать слов и плачу.
Так вот, она стоит на том холме, а позади такой красивый закат. Девочка улыбается, машет нам рукой, а я не могу сдержать слов и плачу.
Во Львове женщину с мужем и сыном приняло убежище, организованное благотворительным фондом Твоя опора вместе с партнерами.
Шелтер очень нуждается в поддержке. Ведь там сейчас около сотни украинцев, в основном из Донецкой, Луганской, Херсонской и Николаевской областей.
Но в целом вместительность приюта до 180 человек, и регулярно эвакуационным поездом привозят еще людей, которые не в состоянии оставаться дома или вообще потеряли свой дом.
Поддержать убежище можно по ссылке.
А если ты нуждаешься в помощи, обращайся по телефону: 096 312 87 08 (Viber, WhatsApp, Telegram).
О наличии свободных мест дополнительно уточняй по телефону. Приют работает круглосуточно. Заселение возможно с 6:30 до 21:30 ежедневно.
Каждый день россияне обстреливают города, уничтожают дома и гражданские объекты, унося этим жизнь больших и маленьких украинцев. Совершенно нормальным желанием является восстановить справедливость и привлечь всех причастных к строжайшему наказанию и адским мучениям.
В аду для оккупантов уже подготовили отдельный котел, а можно ли их отправить туда ускоренно с помощью смертной казни? Мы разобрались, как работает смертная казнь и где она действует?
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