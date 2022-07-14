Жизнь или смерть: что такое смертная казнь, где она до сих пор действует, а кто отказался от средневековых канонов

С каким бы преступлением ни столкнулся человек, он всегда стремится, чтобы виновный понес высшее наказание за совершенное. Но как оно должно выглядеть? Каждый стремится справедливости своим способом, и если для некоторых достаточно пожизненного срока заключения для преступника, то кто-то будет требовать смертной казни.

Однако есть случаи, когда данная мера наказания абсолютно противоречит всем правам человека и международным законам. И, конечно, когда речь идет о нарушении основных принципов человечности, нельзя обойти стороной Россию.

Так, 9 июня на временно оккупированной территории Донецкой области российские марионеточные органы власти приговорили к смертной казни троих иностранных военных, защищавших Украину. В частности, двух британцев Эйдена Эйслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима.

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После этого украинский Генштаб отмечал, что иностранцы являются комбатантами, то есть входили в состав ВСУ, а это значит, что они должны быть защищены Женевской конвенцией.

Однако непризнанное образование на теле нашего государства пока и само не стремится признавать международные договоры и законы. Но не только оккупанты прибегают к наказанию путем казни, но и хорошо развитые страны. Поэтому Вікна разобрались, что такое смертная казнь, как ее применяют на практике и в каких случаях она может считаться законной.

Что такое смертная казнь

Смертная казнь — лишение жизни человека, признанного виновным в совершении преступления, на основании решения органа государственной власти.

В основном смертную казнь считают видом наказания человека за соответствующее преступление. Однако такая процедура требует длительного судебного процесса, возможности обжаловать решения, определенных профессионалов, которые будут исполнять наказание, и четко определенную дату смертной казни. Пока человек ожидает смертной казни, он находится в “камере смертников”.

За какие преступления человека приговаривают к смертной казни

Некоторые виды преступлений, за которые выносится смертный приговор, варьируются в соответствии с законодательством той или иной страны. Однако все они имеют несколько похожий перечень деяний, за которыми следует высшая мера наказания.

Преступления, которые караются смертной казнью в разных странах:

убийство;

массовое убийство;

тяжелые случаи изнасилования (часто включая детей);

сексуальное насилие;

терроризм;

угон самолетов;

военные преступления;

преступления против человечества и геноцид;

преступления против государства, такие как попытка свержения правительства, государственная измена, шпионаж;

разбой при отягчающих обстоятельствах;

похищение человека;

торговля наркотиками и хранение наркотиков.

Какой механизм приговора человека к смертной казни

О механизме применения смертной казни в тоталитарных режимах современности не известно достаточно информации, как и о жертвах таких видов наказаний.

Однако если говорить о демократических странах, то можно сказать, что смертной казни предшествует длительный процесс на разных уровнях судебной системы.

Кроме того, обвиняемый должен иметь возможность подать апелляцию, прежде чем приговор приблизится к неотвратимому исполнению.

Часто между вынесением смертного приговора и его исполнением проходит немало времени, учитывая возможные апелляции и другие юридические процессы.

Исполнять казнь имеет право только квалифицированный специалист, выступающий представителем государства. Время смертной казни должно быть определено до минуты. Если эти условия не выполнены, приговор признается таким, что не соответствует закону, а все причастные должны понести юридическую ответственность.

Смертная казнь в большинстве случаев исполняется непублично, а уголовно-исполнительные органы должны четко определить, кто может при этом присутствовать.

Однако довольно часто в странах, имеющих в своем законодательстве возможность наказания в виде смертной казни, заменяют ее на пожизненное заключение. К тому же лицо, приговоренное к смертной казни, может получить помилование от высшего должностного лица, такого как президент, глава правительства или монарх.

Какими методами совершают смертную казнь

повешение;

расстрел;

смертельная инъекция;

обезглавление;

избиение камнями;

поражение электрическим током и вдыхание газа;

удушение инертным газом.

Какие страны до сих пор применяют смертную казнь

По состоянию на 2022 год уже 109 государств юридически полностью упразднили возможность казнить преступников за любые преступления. Кроме того, 25 стран отменили смертную казнь на практике, а семь государств не применяют ее к обычным преступлениям, оставив такой вид наказания только для чрезвычайно тяжких преступлений.

Украина официально прекратила применение смертной казни в 1997 году. А уже через два года Конституционный суд окончательно закрыл пути к ее восстановлению, признав, что смертная казнь противоречит Конституции.

Несмотря на это, еще 54 страны мира применяют эту высшую меру наказания. Среди них Китай, Индия, часть Соединенных Штатов, Сингапур, Индонезия, Пакистан, Бангладеш, Нигерия, Египет, Саудовская Аравия, Иран, Япония и Тайвань.

Таким образом, еще 60% населения мира живет в странах, где сохраняется смертная казнь как высшая мера наказания за преступления.

Некоторые страны, когда-то применившие мораторий к смертной казни, возвращаются к этому виду наказаний. Так, например, в 2014 году Пакистан столкнулся с невиданной жестокостью, когда после резни в школе Пешавара погиб 141 человек. После этого страна вернула применение смертной казни.

Какие страны казнят больше всего

Часто страны, применяющие смертную казнь, скрывают данные о количестве казненных лиц. Поэтому определить, кто применяет ее чаще всего, практически невозможно.

По данным Al Jazeera и специального докладчика ООН Ахмеда Шахида, именно Иран имеет самый высокий показатель казней. Согласно данным отчетов Европейской службы внешних дел, чаще всего смертная казнь применялась на территории Сектора Газа.

Согласно официальным данным, которые публикуют сами страны, сохраняющие смертную казнь, в пятерку официальных палачей вошли Китай, Иран, Египет, Ирак и Саудовская Аравия.

Однако одним из самых больших палачей мира фактически может считаться именно РФ, учитывая всю историю ее вооруженных агрессий против других государств. Читай обо всех войнах и военных конфликтах с участием России после Второй мировой.

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