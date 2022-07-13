Никогда? Снова! Войны и военные конфликты с участием России после Второй мировой

Как бы мы ни стремились к смене власти в стране нашего врага, история показывает, что такие сдвиги приводят лишь к затишью перед бурей. За одним вождем приходит другой, а начатые Россией войны продолжают взрываться на теле всей планеты.

Какие-то из вооруженных конфликтов были очень заметны мировому сообществу, другие казались кому-то пустяком, на который не стоит обращать внимание. Однако с каждым преступлением, не получившим наказания, Россия увеличивала свои захватнические аппетиты и дальше ступала кровавыми шагами по чужим народам.

Однако Украина изменила все — объединила мир в борьбе с извечным агрессором и дала понять каждому на этой земле, что такое настоящая свобода. Поэтому и нам самим следует помнить, как совершал свои преступления враг и почему только действия россиян могут говорить о том, кто они на самом деле.

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Поэтому Вікна собрали информацию о всех войнах и вооруженных конфликтах с участием России после Второй мировой, чтобы помнить, с кем мы воюем и почему обязательно Украина должна победить.

Гибридная война в Корее 1950–1953 гг.

Не задумывался(-лась) ли ты, почему стран Корея целых две? Скажем, где-то около четырех ночи, когда давно уже нужно было спать?

Именно в это время группировки Корейской народной армии нарушили упорядоченное разграничение на 38-м меридиане Корейского полуострова. Там проходила граница между сферами влияния США и СССР после Второй мировой войны, отделившихся от бывшего правителя — Японской империи.

Да, российские войска еще тогда начинали свои темные дела с полуостровов. И их там действительно почти не было. Сначала советские военные консультировали и тренировали удобных для себя союзников в лице КНДР.

Однако эта армия долго не могла сидеть без дела, и когда их союзник начал проигрывать, вступила в войну. Хотя и только в воздухе.

И все же ее роль в разжигании конфликта лучше всего можно отследить в его завершении — после смерти советского вождя, кем тогда был Сталин, сторонам конфликта удалось найти общий язык. Был подписан мирный договор и установлена ​​демилитаризированная зона.

Подавление Венгерской революции 1956 года

Когда в какой-то стране народ пытается построить лучшую жизнь, российские войска всегда появляются быстрее, чем успевают обдумать этот шаг.

Сначала протестующие выступали за пересмотр экономического курса и даже не говорили об изменении политики страны, которая шла по коммунистическому пути. Однако в СССР, в состав которого не входила Венгрия, решили, что просто обязаны вмешаться.

Поэтому уже на второй день протестов в Будапеште появились тысячи советских военнослужащих. Противостояние набирало обороты. Не прошло и недели, как российская армия нанесла авиационный удар, артиллерийские обстрелы и утопила восстание чужого народа в крови.

Руководители революции были приговорены к смертной казни, равно как и около 350 протестующих. Кроме того, еще 13 тыс. человек получили разные сроки заключения.

Война во Вьетнаме 1959–1975 гг.

Еще одна страна, после Второй мировой войны разделившаяся на две сферы влияния — Северную, при поддержке Китая и СССР, и Южную, при поддержке США.

С самого начала планировалось объединение двух частей путем справедливых выборов, но более близкий как территориально, так и ментально к коммунистам Северный Вьетнам избрал другой путь борьбы за свою независимость.

Он организовал на территории своего якобы противника, Южного Вьетнама, партизанскую структуру Вьетконг, начавшую борьбу с законным правительством.

О просчетах американского правительства в этой войне найти информацию проще всего. Однако отыскать хотя бы слово о руке Советского Союза в боевых действиях — настоящий квест. Впрочем, практика непризнания участия в конфликте и собственных потерь — одна из излюбленных для россиян.

В результате попытки США сохранить демократическое правительство обернулись негативной репутацией собственного правительства среди американцев. Однако мало кто вспоминает, с чего началось противостояние и было бы оно вообще, если бы не попытки СССР распространять свое влияние.

Интервенция в Чехословакию, Пражская весна 1968 года

Свобода слова и демократия — это, пожалуй, именно те вещи, которые могут вызвать у оккупантов анафилактический шок. По крайней мере, это могло бы объяснить их стремление разрушить все, что приближает демократические ценности.

Так, в далеком 1968 году Чехословакия имела все шансы на развитие и процветание. Однако на пути к счастливому будущему с реформами и уходом от устаревших устоев стали российские войска.

Следуя по венгерскому сценарию, не придумывая ничего нового, советская армия ворвалась в чужую страну, взяв в плен высшее руководство государства.

Гражданская война в Анголе 1975–1991 гг.

Чрезвычайно долгая и кровавая необъявленная война. Она продолжалась 27 лет и изначально имела целью только независимость, но переросла в борьбу за власть в стране.

И несмотря на то, что два противоборных движения исповедовали социалистические идеи, влияние на них оказали разные страны — США и СССР. Однако думать, что бои между странами происходили только в кабинетах, не стоит.

Как вспоминает участник войны в Анголе Валерий Забияка, Советский Союз отправлял своих военных для консультаций более выгодной ему стороны. Само население либо полностью покинуло зону боевых действий, либо было часто слишком истощено, чтобы вести борьбу.

Советские и кубинские военные довольно часто были вынуждены исполнять роль “погонщиков” и буквально толкать ангольских солдат в бой.

Война в Афганистане 1979–1989 гг.

Вопросы, что делают на территории чужой страны и почему воюют, уже несколько десятилетий назад перестали беспокоить военных под руководством россиян. Тогда это назвали интернациональным долгом. Уже в то время оккупанты умели дать непонятное название для захватнических планов.

Как утверждала тогдашняя верхушка СССР, их военные поддерживали социалистическую революцию, которая, по их мнению, произошла в стране. Однако на самом деле тогда власть в Афганистане захватила группа просоветских офицеров, решивших за всю страну — нужно идти в коммунизм.

Советские власти мечтали осуществить свои планы через месяц после отправки войск в Афганистан. Однако понадобилось десять лет кровавой борьбы и 1,5 млн погибших мирных жителей для полного поражения СССР.

Приднестровский конфликт 1992 года

Конфликт, который тянется уже долгие три десятилетия. Когда Молдова стремилась к независимости, Россия решила откусить и себе кусочек будущей свободы, в результате чего появилась непризнанная “Приднестровская Молдавская Республика”.

Это нежизнеспособное образование поддерживали как местные сепаратисты, так и регулярные российские войска, оставшиеся на территории Молдовы после распада СССР и отошедшие в подчинение России.

Генерал, которого тогда было назначено управлять всеми процессами на стороне сепаратистов, на одной из своих пресс-конференций заявлял о якобы увиденном фашизме в Молдове. Как видим, годы проходят, а россияне нарративы и свои методички по захвату чужих земель не меняют.

Первая чеченская война 1994–1996 гг.

После распада СССР имперские аппетиты россиян никуда не исчезли. При первой же возможности, когда было замечено, что какой-то народ выбирает курс на счастливое будущее, они приходили все разрушить.

Сначала шла пропаганда о гражданской войне и недееспособности общества строить свою страну. Потом заявления о том, что российских войск там нет. После чего активное наступление под эгидой непонятных и путаных названий, обходивших термин “война”.

Таким образом, не понимая, за что и зачем, российские военные потерпели в первую очередь моральное поражение от чеченских войск в ходе операции Джихад и пошли на переговоры.

Вторая чеченская война (активная фаза) 1999–2000 гг.

Несмотря на сокрушительное военное поражение и значительные потери, которые российская сторона традиционно занижала, война в Чечне вспыхнула снова.

Предпосылкой стали теракты, которые якобы совершила чеченская сторона. Так Россия получила повод для начала нового вооруженного конфликта и удовлетворения своего нарастающего реваншизма.

Вновь, не назвав войну своим именем, РФ отправила в Чечню в три раза больше войск, чем в прошлый раз. Когда ей удалось захватить главные города, она объявила о победе. Однако партизанское движение до сих пор существует по всей территории страны.

Пятидневная война в Грузии в 2008 году

Длительная работа пропаганды и мифические учения на границе с другим независимым государством можно было бы назвать одними из излюбленных механизмов начала войны для РФ.

Значительная часть мира до сих пор не может понять, как в 2008 году началась война и чьих это рук дело. Но если французы говорят искать женщину, то у приближенных к стране-агрессору государств можно сказать — ищите россиян. Сама же Россия, как обычно, говорит, что их там нет.

Однако ее войска стремительно шли в центр Грузии. Остановить их удалось только через неделю дипломатическими силами после подписания мирного договора.

Аннексия Крыма 2014 года

Возможно, все предыдущие события кому-то вспомнить будет трудно, но это, кажется, помнят все. 25 февраля приежджие и местные сепаратисты в Крыму начали свои акции. В то же время началось вторжение России на территорию Украины.

Прошло всего несколько недель, и оккупанты объявили о присоединении Крыма к своим территориям. Еще спустя восемь лет они начнут полномасштабную захватническую войну, чтобы забрать всю страну.

Вооруженная агрессия на Донбассе 2014–2022 гг.

Понадобится еще месяц, и российские войска пойдут не только по дорогам полуострова, но и по Востоку нашей страны. Апрель ознаменовался так называемыми народными выступлениями в Донецкой и Луганской областях.

Тогда российские власти снова отрицали присутствие своих войск на территории независимого государства. Однако ни единому их слову уже давно нельзя было верить.

Интервенция России в Сирию 2015–2021 гг.

Казалось бы, РФ могла удовлетвориться оккупацией Крыма, но она заметила Сирию. Местные только решились на свержение правления Башара аль-Асада.

Однако один диктатор успел обратиться к другому — и началась интервенция России в Сирию для подавления восстания. Применение химического оружия и запрещенных видов вооружения — то, что испробовала российская армия на сирийских повстанцах.

Полномасштабная война России против Украины 2022 года

Нашу войну уже ознаменовали как самую кровавую со времен Второй мировой. Россия слепо следует своим методичкам и наработанным механизмам, чтобы добиться своей цели и восстановить империю.

Однако мы сделаем все, чтобы оккупанты запомнили эту войну навсегда, как положившую конец их захватнической политике. А наша победа войдет в список победных сражений в истории Украины.

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