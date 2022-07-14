Світ

Життя або смерть: що таке смертна кара, де вона досі діє, а хто відмовився від середньовічних канонів

Даніела Долотова, редакторка сайту 14 Липня 2022, 22:00
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